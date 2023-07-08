الجزائر تجدد ترحيبها ودعمها للحركية الإيجابية التي تشهدها العلاقات العربية-الإيرانية

جددت الجزائر ترحيبها ودعمها للحركية الإيجابية التي تشهدها العلاقات العربية-الإيرانية.

جاء ذلك خلال استقبال وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، اليوم، بمقر الرئاسة الإيرانية، من قبل الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، في إطار زيارة العمل التي يقوم بها عطاف إلى طهران بتكليف من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.

وأوضحت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان أن عطاف نقل تحيات الرئيس الجزائري إلى نظيره الإيراني، وأبلغه رسالة شفوية تندرج في سياق تأكيد ما توافق بشأنه الرئيسان خلال محادثاتهما الهاتفية من خطوات عملية لتعزيز العلاقات الجزائرية-الإيرانية، مجددًا في ذات السياق ترحيب الجزائر ودعمها للحركية الإيجابية التي تشهدها العلاقات العربية-الإيرانية.

من جانبه، أعرب الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي - بحسب البيان - عن إعجابه بالتطور الذي تشهده الجزائر في ظل الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الشاملة التي يقودها الرئيس الجزائري، مؤكدًا تطلعه لتكثيف التواصل والعمل معه لتجسيد ما يحدوهما من حرص مشترك وطموح متبادل في الارتقاء بالتعاون الاقتصادي بين البلدين إلى مستوى العلاقات السياسية المتميزة.

وأضاف البيان أن الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، وجه دعوة لنظيره الجزائري، عبد المجيد تبون، للقيام بزيارة رسمية إلى طهران في أقرب وقت ممكن يناسب برنامج التزاماته وارتباطاته.