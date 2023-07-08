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السبت 08 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

انطلاق الموسم الخامس لمشروع متطوعي وزارة الشباب والرياضة "YLY"

الموسم الخامس لمشروع
الموسم الخامس لمشروع متطوعي وزارة الشباب والرياضة YLY
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أعلن اللواء إسماعيل الفار المدير التنفيذى لوزارة الشباب نائبا عن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اليوم إنطلاق الموسم الخامس لمشروع متطوعي وزارة الشباب والرياضة YLY خلال لقاء جمعه بمسئولى المحافظات بمقر المركز الأوليمبي بالمعادي، بحضور قيادات وزارة الشباب والرياضة.

أشاد اللواء إسماعيل الفار المدير التنفيذي لوزارة الشباب والرياضة بمشروع "شباب يدير شباب" لتميزه  فى الأربع أعوام الماضية، وما حققه المشروع من نجاحات وإنجازات، ومبادرات تم تنفيذها على ارض الواقع لتخدم المجتمع كافة، مما جعلت الجميع يشيد به.

كما أشار إلى أن المشروع يضم شباب واع ومسئول وصاحب فكر مما ساهم فى نجاح المشروع.

كما حضر اللقاء الدكتور عبدالله الباطش مساعد الوزير للسياسات، ووكلاء وزارة الشباب والرياضة بالمحافظات.

الموسم الخامس لمشروع متطوعي وزارة الشباب والرياضة إسماعيل الفار وزارة الشباب والرياضة شباب يدير شباب وزير الشباب والرياضة اشرف صبحي