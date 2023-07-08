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السبت 08 يوليو 2023
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

بيرسي تاو يحصد جائزة أفضل لاعب في مباراة الأهلي والاتحاد السكندري

بيرسي تاو في مباراة
بيرسي تاو في مباراة الاهلي والاتحاد
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حصد بيرسي تاو لاعب الأهلي جائزة رجل مباراة الفريق الأحمر أمام الاتحاد السكندري باللقاء الذي جمعهما على ملعب برج العرب في اللقاء المؤجل من الجولة 21 لمسابقة الدوري الممتاز.

وحقق الأهلي الفوز على زعيم الثغر بثنائية دون رد ليقترب خطوة جديدة من التتويج بلقب الدوري الممتاز للمرة الـ43 في تاريخه.

سجل ثنائية الأهلي كل من علي معلول من ضربة جزاء في الدقيقة 10 بعدما احتسب الحكم محمد معروف ضربة جزاء للمارد الأحمر بعد عرقلة مدافع الاتحاد للاعب حسين الشحات جناح المارد الأحمر ومحمود عبدالمنعم كهربا في الدقيقة 14.

وأعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي التشكيل الذي يخوض به مواجهة الاتحاد السكندري بعد قليل. 

جاء تشكيل الاهلي كالتالي 
‏حراسة المرمى: محمد الشناوي.

‏خط الدفاع: محمد هاني وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم  وعلي معلول.

‏خط الوسط: أليو ديانج وأحمد قندوسي ومحمد فخري وحسين الشحات وبيرسي تاو.

‏خط الهجوم: محمود كهربا.

 جاء تشكيل الاتحاد السكندري كالتالي :

حراسة المرمى : المهدي سليمان .

خط الدفاع : محمد صالح وصبري رحيل وخالد صبحي ومصطفى إبراهيم.

خط الوسط : محمد فارس ومحمد محمود وناصر ناصر وإسلام عبدالنعيم وخالد الغندور.

خط الهجوم: مورو ساليفو .

بيرسي تاو جائزة رجل مباراة الاتحاد السكندري الدوري الممتاز