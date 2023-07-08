حبس مراهق يشاهد السيدات أثناء الاستحمام ب15 مايو

أمرت نيابة 15 مايو والتبين، بحبس شاب 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة مشاهدة وتصوير السيدات أثناء الاستحمام، داخل منازلهن بمدينة 15 مايو، حيث يقوم المتهم بالصعود أعلي العقار ويشاهدهن من المنور المطل على حمام شقتهن.

ورد بلاغ لرئيس مباحث قسم شرطة 15 مايو، من الأهالي بدائرة القسم، مفاده ضبطهم شاب اعتلى سطح عقار، يقوم بالتلصص على السيدات ومشاهدتهن أثناء الاستحمام داخل منازلهن.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمحل البلاغ، وأمكن ضبط المتهم.

بمناقشته أقر بقيامه بالصعود فوق أسطح العقارات لمشاهدة السيدات أثناء الاستحمام، وكان يقوم بتصوريهن بهاتفه المحمول.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتباشر النيابة التحقيقات.