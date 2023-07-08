الخليفي يرد على هجوم مبابي: لماذا لا يغادر سان جيرمان الآن؟

رد ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، على التصريحات النارية التي شنها نجم الفريق كيليان مبابي، والتي طالت جماهير النادي والإدارة.

وقال مبابي في تصريحات صحفية، اليوم السبت، إن البعض يستهين به في إدارة النادي، موضحا أنه لم يحظ بالتقدير الكافي من قبل الجماهير الفرنسية.

وأضاف مبابي، أن اللعب في باريس سان جيرمان لا يساعده كثيرا، لأنه فريق مثير للجدل، وناد مثير للجدل، مشيرا إلى أن اللعب في صفوف النادي الباريسي يعرقل بعض طموحاته في كرة القدم، حيث يكتفى فقط بالمشاركة في دوري أبطال أوروبا.

من جهته، قال الخليفي، في تصريحات إعلامية ، إن تصريحات مبابي تظهر عدم احترام لكل عناصر باريس سان جيرمان، سواء كانوا من التعاقدات الجديدة أو المدرب المعين حديثا لويس إنريكي وقاعدة الجماهير بأكملها.

وتابع الخليفي: إذا كان النادي لا يعجب مبابي ويراه منقسما فلماذا لا يغادر فى أقرب وقت ممكن؟