نهائي أمم أفريقيا .. حافلة المنتخب تتجه الي ملعب مباراة المغرب

تحركت حافلة المنتخب الوطني الاوليمبي لكرة القدم، في طريقها الي ملعب المجمع الرياضي الامير مولاي عبد الله، استعدادًا لمواجهة منتخب المغرب في نهائي بطولة الامم الافريقية للشباب تحت ٢٣ سنة.

ومن المنتظر ان تنطلق المباراة في الحادية عشر مساء اليوم السبت في نهائي "كان" الشباب.

أكد البرازيلي ميكالي المدير الفني للمنتخب الوطني الأولمبي لكرة القدم، أن مباراة اليوم أمام المغرب كبيرة وأشبه بحفلة كروية تليق باسم المنتخبين الكبيرين، لامتلاء صفوف المنتخبين بالمواهب.



وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، متفاجئ جدا بالجمهور المغربي وشغفه بالكرة المصرية، وثقافة الكرة عالية جدا هنا فى المغرب، وهذا شيء رائع، كل الاحترام للمغرب ولكننا مصر.



كان قد حسم الفراعنة التأهل إلى أولمبياد باريس رسميًا بعد تخطي مباراة نصف نهائي بطولة الأمم الأفريقية للشباب على حساب غينيا.