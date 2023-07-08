حورية فرغلي لـ"البوابة نيوز" : أنا كويسة بفضل دعوات جمهوري

طمأنت النجمة حورية فرغلي جمهورها علي صحتها بعد أن تصدرت التريند عقب حضورها عملية جراحية لاستئصال أورام ليفية في الرحم قائلة: "أنا بخير الحمد لله أحب أشكر جمهوري الغالي علي قلبي وبفضل الله وبدعم جمهوري أنا أحسن بكثير".

وأوضحت حورية فرغلي في تصريح خاص ل"البوابة نيوز": إنها خرجت من المستشفى أمس، ومتواجدة في منزلها حاليا تستكمل العلاج تحت إشراف الأطباء.

وأضافت أن هذه العملية هي الأخيرة بعد أن أجرت العديد من العمليات لاستئصال أورام في الرحم في وقت سابق، لافتًة الى انه خلال الايام القليلة المقبلة ستذهب إلي المستشفي للتخلص من آثار العملية وستعود لجمهورها في أقرب وقت.



كانت حورية فرغلي قد انتهت مؤخرا من تصوير مشاهدها في فيلم "الظلال المهجورة"، الذي تعود به للسينما بعد غياب دام لأكثر من 4 سنوات.