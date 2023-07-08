نهائي أمم افريقيا .. ميكالي يحذر دفاع الفراعنة من الهجمات المرتدة للمغرب

حرص البرازيلي روجيرو ميكالي، المدير الفني للمنتخب الوطني الأوليمبي ، علي الاجتماع والحديث مع لاعبي دفاع الفراعنة قبل انطلاق مباراة المنتخب الاولمبي امام نظيره منتخب المغرب في نهائي بطولة الامم الافريقية للشباب تحت ٢٣ سنة.

وشدد ميكالي علي لاعبى الدفاع بالتركيز في الهجمات المرتدة التي سيستغلها منتخب المغرب بشكل قوى لسرعة لاعبيه، التي يمكن من خلالها احرازهم لهدف.

وطلب المدير الفني من لاعبيه استخدام التمركز الصحيح وعدم الخروج عن التعليمات لتحقيق المطلوب.

أكد البرازيلي ميكالي المدير الفني للمنتخب الوطني الأولمبي لكرة القدم، أن مباراة اليوم أمام المغرب كبيرة وأشبه بحفلة كروية تليق باسم المنتخبين الكبيرين، لامتلاء صفوف المنتخبين بالمواهب.



وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، متفاجئ جدا بالجمهور المغربي وشغفه بالكرة المصرية، وثقافة الكرة عالية جدا هنا فى المغرب، وهذا شيء رائع، كل الاحترام للمغرب ولكننا مصر.



كان قد حسم الفراعنة التأهل إلى أولمبياد باريس رسميًا بعد تخطي مباراة نصف نهائي بطولة الأمم الأفريقية للشباب على حساب غينيا.