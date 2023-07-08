الأهلي يعبر زعيم الثغر بثنائية ويلامس درع الدوري الممتاز "صور"

وضع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قدما على منصة التتويج بلقب الدوري بعدما حقق الفوز على مضيفه الاتحاد السكندري بهدفين دون رد باللقاء الذي جمعهما مساء اليوم السبت، على ملعب برج العرب في اللقاء المؤجل من الجولة 21 لمسابقة الدوري الممتاز.

سجل ثنائية الأهلي كلا من علي معلول من ضربة جزاء في الدقيقة 10 بعدما احتسب الحكم محمد معروف ضربة جزاء للمارد الأحمر بعد عرقلة مدافع الاتحاد للاعب حسين الشحات جناح المارد الأحمر ومحمود عبدالمنعم كهربا في الدقيقة 14.

بهذه النتيجة ابتعد المادر الأحمر بصدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 75 نقطة وأصبح على بعد نقطتين فقط من حسم لقب الدوري للمرة الـ43 في تاريخه في انتظار مباراة القكة أمام الزمالك يوم الخميس المقبل، وربما يتم حسم اللقب غدا في حال تعثر بيراميدز بالتعادل أو الخسارة من سيراميكا كليوباترا غدا.

في المقابل توقف رصيد الاتحاد السكندري عند 42 نقطة في المركز الثامن بجدول رتتيب الدوري الممتاز.

شهد اللقاء حالة طرد من نصيب خالد الغندور لاعب الاتحاد السكندي بعد تدخل عنيف مع خالد عبدالفتاح مدافع الاهلي.

وأعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي التشكيل الذي يخوض به مواجهة الاتحاد السكندري بعد قليل.

جاء تشكيل الاهلي كالتالي

‏حراسة المرمى: محمد الشناوي.

‏خط الدفاع: محمد هاني وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم وعلي معلول.

‏خط الوسط: أليو ديانج وأحمد قندوسي ومحمد فخري وحسين الشحات وبيرسي تاو.

‏خط الهجوم: محمود كهربا.

جاء تشكيل الاتحاد السكندري كالتالي :

حراسة المرمى : المهدي سليمان .

خط الدفاع : محمد صالح وصبري رحيل وخالد صبحي ومصطفى إبراهيم.

خط الوسط : محمد فارس ومحمد محمود وناصر ناصر وإسلام عبدالنعيم وخالد الغندور.

خط الهجوم: مورو ساليفو .