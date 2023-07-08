لوكاكو يدرس عرض الهلال السعودي.. وتشيلسي يرحب

كشفت تقارير صحفية، أن الدولي البلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم تشيلسي الإنجليزي، يدرس اللعب في الدوري السعودي عن طريق نادي الهلال في الموسم المقبل.

ويحاول الهلال التعاقد مع مهاجم أجنبي من أجل تعويض النيجيري أوديون إيجالو، الذي رحل عن الفريق بنهاية الموسم الماضي عقب نهاية عقده.

وأشارت التقارير إلى أن الزعيم رفع عرضه لضم لوكاكو إلى 50 مليون يورو، وهو العرض المالي الأقوى، حيث يرحب تشيلسي ببيع المهاجم النيجيري في فترة الانتقالات الصيفية الجارية بمبلغ يقارب 45 مليون يورو.

وأضافت التقارير أن هناك اهتمام من جانب الهلال السعودي ويوفنتوس الإيطالي بالتعاقد مع لوكاكو، في حين رفض تشيلسي العرض المقدم من إنتر ميلان لضعف المبلغ.

وأوضحت أن لوكاكو أصبح منفتحا على الانتقال إلى الهلال، حيث يفكر بجدية في قبول العرض المقدم من السعودية للعب إلى جانب زميله السابق كاليدو كوليبالي.

كان الهلال قد نجح في حسم صفقة كوليبالي مدافع تشيلسي السابق كما تعاقد مع روبين نيفيز لاعب وسط فريق ولفرهامبتون خلال الفترة الماضية.