مصرع شخص قفز من الطابق الرابع داخل سرايا النيابة بالدقهلية

لقى عامل مصرعه بعدما قفز من نافذة الطابق الرابع داخل محكمة ميت غمر الجزئية خلال عرضة على النيابة العامة بصحبة شقيقته ووالدته على ذمة محضر جنح لاتهامهم بالتعدي بالضرب وسرقة مشغولات ذهبية من شقيقة زوجتة .

كان اللواء مروان حبيب، مدير امن الدقهلية،قد تلقى اخطارًا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ لمأمور قسم شرطة ميت غمر من الخدمات الأمنية المعينة على محكمة ميت غمر الجزئية بقيام أحد المتهمين بالقفز من نافذة الطابق الرابع بالمحكمة ووفاتة.

انتقل ضباط وحدة مباحث قسم شرطة ميت غمر الى مكان البلاغ وبالفحص تبين انه حال عرض المتهم "سامح.إ.ع.ع"، 36 عامًا، ومقيم قرية أوليلة على نيابة مركز ميت غمر في المحضر رقم 13159 لسنة 2023 جنح مركز ميت غمر "ضرب" وبرفقته شقيقتة "نجوى"، 31 عامًا، ربة منزل ووالدتة ""صابرين.ا.ا"، 57 عامّا، ربة منزل على ذمة محضر سرقة بناء على شكوى من شقيقة زوجة المتوفي ، لقيامهم بالتعدي عليها بالضرب بالايدي وقطعة حديدية بحوزة المتوفي وإحداث اصابتها بجروح وكدمات ، واتهام الثانية بسرقة سلسلة ذهبية ، وحال عرضهم على النيابة العامة وتواجدهم داخل غرفة التحقيق في حضور الشاكية ، أمر وكيل النائب العام بإخراج المتهمين وأثناء ذلك قام المتوفي بدفع الحراس حال قيامهم بوضع القيد الحديدي والقفز من النافذة المقابلة لباب غرفة التحقيق وسقط ارضًا .

جرى نقل المتوفي الى مستشفى ميت غمر العام وتبين اصابتة باشتباه كسر بقاع الحمجمة ونزيف داخلي بالمخ وكسر بالقدم اليمنى .

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.