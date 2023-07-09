كولر يرفض.. والأهلي ينتظر عرضًا رسميًا.. بيرسى تاو يقترب من الدوري الإنجليزي

ينتظر مسئولو النادي الأهلي عرضًا رسميًا من نادي بيرنلي الإنجليزي الصاعد حديثا للبريميرليج للتعاقد مع النجم الجنوب أفريقي بيرسي تاو خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ورغم تحفظ النادي الأهلي على رحيل بيرسي تاو فإن لجنة التخطيط للكرة بالنادي حددت مبلغ 6 ملايين دولار للموافقة على رحيل بيرسي تاو في الميركاتو الصيفي.

وكشفت تقارير صحيفة في جنوب أفريقيا أن بيرسي تاو نجم الأهلي تلقى عرضا خلال الفترة الأخيرة للرحيل إلى الدوري الإنجليزي.

وأشارت الصحيفة إلى أن بيرنلي الصاعد حديثا للدوري الإنجليزي، بقيادة المدرب البلجيكي فينسنت كومباني، يرغب بقوة في ضم تاو بعد التألق مع المارد الأحمر في دوري أبطال أفريقيا قيادة الفريق للتتويج باللقب إلى جانب ظهوره المميز بالقميص الأحمر محليا تحت قيادة السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق.

وأشارت الصحيفة إلى أن بيرسي تاو يرغب هو الآخر في العودة للدوري الإنجليزي من جديد بعد تجربته السابقة مع برايتون قبل الانضمام للنادي الأهلي.

وتحدثت الصحيفة عن أن بيرسي تاو تلقى اتصالات من فينسنت كومباني المدير الفني لفريق بيرنلي بشأن ضمه للفريق خاصة أن تاو سبق له التدرب تحت قيادة المدير الفني البلجيكي في صفوف أندرلخت.

وكشف مصدر داخل النادي الأهلي أن مارسيل كولر المدير الفني للفريق رفض فكرة رحيل بيرسي تاو في الصيف الجاري خاصة وأن اللاعب الجنوب أفريقي أصبح من الأوراق الرابحة في صفوف القلعة الحمراء.

وأضاف المصدر أن الأهلي وضع مبلغا ماليا كبيرا لعرقلة رحيل بيرسي تاو الي نادي بيرنلي خاصة أن الفريق الصاعد حديثا للدوري الإنجليزي من الصعب أن يدفع 6 ملايين دولار لضم بيرسي تاو.

يذكر أن الفترة الماضية شهدت أزمة بين إدارة النادي الأهلي والسويسري مارسيل كولر بسبب رحيل بعض اللاعبين على رأسهم حمدي فتحي بالإضافة لاحتمال رحيل محمد الشناوي ومحمد مجدي أفشة بعد تلقيهما عددًا من العروض الخليجية.

من ناحية أخرى يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استعداداته لمواجهة الزمالك في لقاء القمة يوم الخميس المقبل على استاد القاهرة الدولي والذي سيحسم بشكل رسمي تتويج الفريق الأحمر بلقب الدوري واستعادة الدرع الغائبة عن القلعة الحمراء في آخر موسمين.

ووضع مارسيل كولر برنامجا بدنيا خوفا على اللاعبين من الإصابات والاجتهاد في ظل ضغط المباريات مؤخرا كما طالب اللاعبين بضرورة تحقيق الفوز على المنافس الغريم التقليدي لتأكيد التفوق وحسم اللقب الذى سيكون له أهمية خاصة بالفوز على الزمالك والتتويج بالدوري.

كما وضع الجهاز الفني برنامجا تدريبيا خاصا للمهاجمين لعلاج أزمة إهدار الفرص التي تحدث عنها مارسيل كولر في المباريات الأخيرة وطالب المهاجمين بالتركيز في إنهاء الفرص أمام مرمى المنافسين.