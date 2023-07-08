محافظ كفر الشيخ يوجه بفتح باب التقديم لمدارس STEM

وجه اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، بالإعلان عن فتح باب التقدم إلكترونيًا على الموقع وزارة التربية والتعليم ؛ لقبول الطلاب الراغبين في التقدم لمدارس المتفوقين STEM، للعام الدراسي 2023/ 2024، المستمر حتى 25 يوليو 2023، على الرابط http://emis.gov.eg.

وتقرر إجراء اختبارات القبول لمدارس STEM في الفترة من يوم السبت الموافق 12 أغسطس المقبل، حتى يوم الثلاثاء 15 من الشهر ذاته، وذلك للطلاب المستوفين لشروط التقدم الخاصة لكل مدرسة.

وتتضمن الشروط العامة للتقديم أن يكون الطالب مصري الجنسية، وألا يزيد عمر الطالب في الأول من شهر أكتوبر 2023، عن 18 عامًا، وأن يكون الطالب حاصلًا على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي (دور أول) في العام الدراسي 2022/ 2023.

وتتضمن الشروط الخاصة للتقديم أن يكون مجموع درجات الطالب (274.5) درجة فأكثر بنسبة تعادل (98% ) من المجموع الكلى فقط ، ولا يشترط حصول الطالب على الدرجة النهائية فى أى من المواد المقررة، وأن يكون مجموع درجات الطالب (266) درجة فأكثر بنسبة تعادل (95%) من المجموع الكلي فقط ويشترط حصول الطالب في هذه الحالة على الدرجة النهائية في مادة واحدة على الأقل من ثلاث مواد وهي: (اللغة الإنجليزية - الرياضيات - العلوم ).

أما إجراءات التقدم بالنسبة للطلاب الذين قاموا بالتسجيل الإلكتروني لاستمارة التقدم على موقع الوزارة وتم حفظ بياناتهم تشتمل على طباعة استمارة التقدم بعد التسجيل مباشرة مع قيام ولى الأمر بالتوقيع عليها وتقديمها إلى أقسام شئون الطلبة والامتحانات بالإدارة التعليمية التابع لها الطالب مع المستندات: عدد "2" صورة شخصية للطالب، وصورة طبق الأصل من شهادة الإعدادية أو بيان نجاح معتمد بالدرجات، وصورة طبق الأصل من شهادة الميلاد، وإيصال سداد الرسوم.

بالنسبة للفئات التي لم يتاح لها التسجيل الإلكترونى، ومستوفين لشروط القبول بهذه المدارس، عليهم التقدم يدويًا بأوراقهم الى الإدارة العامة للامتحانات خلال فترة التقدم الإلكتروني وهم الفئات الآتية: الطلاب في الخارج، وطلاب الشهادات غير المعادلة الذين قاموا بإجراء امتحان تحديد مستوى، والطلاب الحاصلون على درجات الحافز الرياضي ومستوفون لشروط التقدم، والطلاب الذين زادت درجاتهم بعد نتيجة تظلمات الإعدادية وأصبحوا مستوفين لشروط التقدم ولم يتمكنوا من التسجيل الإلكتروني، والطلاب الحاصلون على براءة اختراع أو متقدمون إليها بمحضر إيداع مثبت من أكاديمية البحث العلمي واتباع شروط إعلان التقدم، والطلاب الحاصلون على شهادة مناظرة للمنهج المصري أو الحاصلون على شهادة من مدارس دولية بأرض الوطن وهى مدارس تم معادلة مناهجها من قبل الوزارة شريطة استيفاء شروط التقدم، وطلاب المعاهد الأزهرية الحاصلون على الشهادة الإعدادية هذا العام، والطلاب المصريون فقط والمستوفون لشروط التقدم هم المتاح لهم التقدم للتسجيل أو تسليم الأوراق الخاصة بالتقدم لهذه المدارس.

و لن يسمح للطلاب الذين قاموا بالتسجيل الإلكترونى ولم يستوفوا أوراقهم إلى قسم شئون الطلبة بالإدارات التعليمية بأداء اختبارات القبول بمدارس المتفوقين، ويتم اخطار الطالب برقم جلوسه وموعد ومكان عقد الاختبار من خلال الموقع الرسمي للوزارة للطلاب الذين تقدموا فعليًا بأوراقهم.