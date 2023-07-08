مكاسب بالجملة لمنتخب البوتشا .. حصد الذهب ببطولة أفريقيا وتأهل للأوليمبياد "بالصور"

نجح منتخب مصر للبوتشا في تحقيق نتائج إيجابية خلال مشاركته في بطولة أفريقيا التى أقيمت في الفترة من 3 حتى 8 يوليو الجاري بصالة الدكتور حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.

نجح منتخب البوتشا في الحصول على 6 ميداليات، 4 على المستوى الفردي وميدالية في الزوجي وأخري في الفرق.

حيث حصل سمير عبدالمعز على الميدالية الذهبية الأولي في منافسات الفردي ، كما حصلت تسنيم محمد، على ذهبية الفردي.

وتوجت هناء علام بالميدالية الذهبية الثالثة وحصل عبدالرحمن سعد على الميدالية الفضية الوحيدة لمصر.

في منافسات الزوجي نجح الثنائي هناء علام ومحمود نبوي بالتتويج بالميدالية الذهبية والتأهل لبارلمبياد باريس 2024 بينما حقق الفريق المكون من تسنيم محمد و مهند محمد و اسلام عمرو المركز الثالث وتوج بالبرونزية ليصبح عدد ميداليات الفراعنه في البطولة الافريقية 6 ميداليات .

ويعد المنتخب المصري أول منتخب بارالمبي يتأهل للأوليمبياد.

وهي المرة الأولى في تاريخ مصر التي يتأهل فيها منتخب البوتشا لأوليمبياد في إنجاز تاريخي يحسب لمجلس إدارة الاتحاد برئاسة الدكتور أحمد آدم.

شهدت البطولة منافسات قوية من جانب المنتخبات الخمسة التى شاركت بها نظراً لأنها مؤهلة لأوليمبياد باريس 2024 وأقيمت البطولة تحت رعاية ودعم الدولة المصرية وتكليف الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة كلا من الدكتور عمرو الحداد والدكتورة سونيا دنيا والدكتور محمود عبدالعزيز بالمتابعة الدقيقة للبطولة ونجح الثلاثي بالتعاون مع مجلس إدارة الاتحاد برئاسة الدكتور أحمد آدم في الخروج بالحدث بأفضل صورة وحصلوا على إشادة جميع الوفود المشاركة بالتنظيم.

نجح اتحاد الشلل الدماغي برئاسة الدكتور أحمد آدم في استضافة البطولة على الأراضي المصرية لأول مرة في تاريخ الرياضة البارالمبية المصرية.

من جانبه أعرب الدكتور أحمد آدم رئيس الاتحاد المصري للشلل الدماغي عن سعادته الكبيرة بتحقيق هذه النتائج المميزة ونجاح المنتخب في التأهل لدورة الألعاب الأوليمبية بباريس، مؤكداً أن المنتخب البارالمبي للبوتشا حقق أول إنجاز غير مسبوق لرياضة البوتشا.

وأوضح أن ذلك لم يأت من فراغ لكنه جهد ومجهود القائمين على الرياضة في مصر وعلى رأسهم الرئيس عبد الفتاح السيسي لاهتمامه الكبير بالرياضة ودعمه الدائم لكافة الألعاب وفي مقدمتها رياضة أصحاب الهمم.

ووجه الشكر للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لدعمه ومساندته للاتحاد وتدخله لإنهاء أى عقبة في طريق اتحاد الشلل الدماغي، كما وجه الشكر لزملائه بمجلس إدارة الاتحاد لحرصهم على إنجاح البطولة ودعمهم للاعبين قبل إنطلاق هذا الحدث الذي خرج بصورة مشرفة أشاد بها كل الضيوف والدول التى شاركت بالبطولة.