مبابي يهاجم سان جيرمان: لا أريد اللعب في فريق يكتفي بالمشاركة بدوري الأبطال

قال الدولي الفرنسي كيليان مبابي، إن اللعب في صفوف باريس سان جيرمان يعرقل بعض طموحاته في كرة القدم.

وأشار مبابي، في تصريحات صحفية للصحافة الفرنسية، إلى أنه غير راض عن نفسه وأنه لن يرضى سوى بالفوز بدوري أبطال أوروبا، مضيفا: لن أرضى أبدا سوى بالفوز، ولن أكون راضيا أبدا إلا بالفوز بدوري الأبطال.

وتابع: سأذهب في عطلة، وأقوم بإعادة ضبط نفسي، وأستعيد طاقتي، وأعود بالجوع الذي يعرفه الجميع.

وواصل: لا أريد أن أكون في فريق يكتفي فقط بالمشاركة. لهذا السبب يعتقد الناس أحيانا أنني متكبر. لا أخشى الفشل أيضا، إنه جزء من مسيرة اللاعبين، لكن لدي إيمان عميق بأنني ولدت للفوز وأريد أن أثبت ذلك للجميع.

وأوضح الدولي أنه لا يعرف سبب عدم فوز باريس بدوري الأبطال، قائلا: لا أعرف ما الذي ينقص باريس سان جيرمان للفوز بدوري أبطال أوروبا، وهذا السؤال لا يوجه لي، يجب التحدث مع الأشخاص الذين يشكلون الفريق وينظمون القائمة ويبنون هذا النادي، أنا فقط أحاول القيام بعملي بأفضل طريقة ممكنة.