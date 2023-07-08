تعليم كفر الشيخ يعلن عن فتح تظلمات الدبلومات الفنية

أعلنت، مديرية التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، فتح باب التظلمات الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2022-2023 اعتبارًا من اليوم السبت الموافق، 8 يوليو الحالي، وحتى الثلاثاء 25 من نفس الشهر، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بإشراف ومتابعة محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ.

حددت مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ ، عدة مقار للجان قبول التظلمات على نتيجة الدبلومات الفنية الخاصة بمحافظة كفر الشيخ للعام الدراسي 2022-2023.

ويمكن تقديم التظلم على نتيجة الدبلومات الفنية في المقار وفق للجدول، وجرى تحديد مواقع التظلمات الخاصة ، دبلوم المدارس الصناعية بمحافظة البحيرة، بمدرسة دمنهور الصناعية بنات بدار المعلمات " دمنهور شبرا، ش الروضة، دبلوم المدارس الثانوية التجارية والزراعي بمدينة طنطا التابعة لمحافظة الغربية، التجاري بمدرسة عمرو بن العاص للتعليم الأساسي، خلف المدينة الجامعية، طالبات بسيجر، الدبلوم الزراعي بمدرسة على مبارك الإبتدائية بشارع على مبارك أمام مبنى الرقابة الإدارية بطنطا.

أما الدبلومات الخاصة بالفندقة بكل أنواعها، بمدرسة السيدة زينب التجارية بنات" 1 شارع عبدالمجيد اللبان، بالسيدة زينب بالقاهرة، ودبلوم المدارس الثانوية الزراعية" إعداد مهني"، والتعليم المزدوج والدراسة الفنية المتقدمة الزراعية، بمدرسة أحمد فؤاد عبد العزيز الإعدادية بنين" 3 شارع سليم عبده متفرع من شارع السرجاني أمام مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، و دبلوم الدراسة الفنية المتقدمة الصناعية نظام ال5 سنوات، بمدرسة السيدة زينب الصناعية بنات، 13 شارع علي خليل من شارع بور سعيد، بالسيدة زينب، ودبلوم المدارس الثانوية الفنية الصناعية" إعداد مهني"،بمدرسة فم الخليج الابتدائية ب 1 شارع السكر والليمون بمصر القديمة.