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السبت 08 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

غدا .. تضامن النواب تناقش مشروعات النفع العام بمؤسسة الزكاة

مجلس النواب
مجلس النواب
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تناقش لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة  بمجلس النواب غداً  الاحد برئاسة الدكتور عبد الهادى القصبى عدد من طلبات الاحاطة المقدمة من النواب 
تبدأ اللجنة بمناقشة  طلب الاحاطة المقدم من النائب حشمت أبوحجر، بشأن قطع المعاشات الضمانية والدعم المالي عن الفئات الأولى بالرعاية الاجتماعية كذلك البطء الشديد في استخراج كارينه الخدمات المتكاملة الخاصة بذوي الإعاقة.
وتواصل اللجنة استكمال مناقشة  طلب إحاطة مقدم من النائب لطفي شحاتة، بشأن تضرر أصحاب المعاشات في مدينة الزقازيق من الزحام الشديد عند حصولهم على المعاش.
وتناقش اللجنة  طلب احاطة مقدم من النائب محمد نشأت العمدة، بشأن عدم وجود مقر للتأمينات والمعاشات بمدينة سمالوط بمحافظة المنيا.
كما تستعرض اللجنة طلب إحاطة مقدم من النائب حسام أبو زيد، بشأن سوء حالة مبنى دار المسنين بمحافظة المنيا.
وتناقش اللجنة طلب إحاطة مقدم من النائب مجدي الوليلي، بشأن معاناة مواطني محافظة الإسكندرية بسبب وقف صرف الدعم للأسر المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة وتأخر إصدار بطاقات الخدمات المتكاملة وحاجة جميع وحدات الشئون الاجتماعية ومراكز التأهيل تحتاج لإعادة تأهيل.
وتستعرض اللجنة طلب إحاطة مقدم من النائبة شيرين رضا طايل، بشأن موافقة مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة المنوفية على منح فرع جمعية الهلال الأحمر بالمنوفية على حصة من الترخيص المركزي بالرغم من وجود مخالفات مالية بها.
وتناقش اللجنة طلب إحاطة مقدم من النائب محمد رضا البنا، بشأن إقامة مشروعات ذات النفع العام التي تم تخصيصها من أرض التضامن الاجتماعي بمؤسسة الزكاة لتسليمها للمحافظة.
يحضر الاجتماع ممثلي وزارات التضامن الاجتماعى ،والتنمية المحلية، والصحة والسكان

استكمال مناقشة طلب إحاطة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص برنامج تكافل وكرامة طلبات الاحاطة لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص