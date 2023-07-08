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السبت 08 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الأهلي يحسم الشوط الأول يثنائية في شباك الاتحاد السكندري "صور"

جانب من المباراة
جانب من المباراة
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حسم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الشوط الأول متقدما بهدفين دون رد في مرمى الاتحاد السكندري باللقاء الذي يجمعهما حاليا على ملعب برج العرب في اللقاء المؤجل من الجولة 21 لمسابقة الدوري الممتاز.

سجل ثنائية الأهلي كلا من علي معلول من ضربة جزاء في الدقيقة 10 بعدما احتسب الحكم محمد معروف ضربة جزاء للمارد الأحمر بعد عرقلة مدافع الاتحاد للاعب حسين الشحات جناح المارد الأحمر ومحمود عبدالمنعم كهربا في الدقيقة 14.

وأعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي التشكيل الذي يخوض به مواجهة الاتحاد السكندري بعد قليل. 

جاء تشكيل الاهلي كالتالي 
‏حراسة المرمى: محمد الشناوي.

‏خط الدفاع: محمد هاني وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم  وعلي معلول.

‏خط الوسط: أليو ديانج وأحمد قندوسي ومحمد فخري وحسين الشحات وبيرسي تاو.

‏خط الهجوم: محمود كهربا.

 جاء تشكيل الاتحاد السكندري كالتالي :

حراسة المرمى : المهدي سليمان .

خط الدفاع : محمد صالح وصبري رحيل وخالد صبحي ومصطفى إبراهيم.

خط الوسط : محمد فارس ومحمد محمود وناصر ناصر وإسلام عبدالنعيم وخالد الغندور.

خط الهجوم: مورو ساليفو .

محمود عبدالمنعم كهربا النادي الاهلي الاتحاد السكندري الدوري الممتاز علي معلول