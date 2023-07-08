مبابي يشن هجومًا على باريس سان جيرمان: اللعب فيه لا يساعدني

شن الدولي الفرنسي كيليان مبابي هجوما شرسا على ناديه باريس سان جيرمان، موضحا أنه لم يحظ بالتقدير الكافي من قبل الجماهير الفرنسية.

وقال مبابي، في تصريحات صحفية: أسجل الكثير من الأهداف منذ سنوات، والبعض يعتبر ذلك أمرا طبيعيا، لكن لم أشتك أبدًا من التقليل من أدائي.

وأوضح أن باريس جيرمان لا يناسب طموحه مشيرا إلى أنه يطمح للفوز بدوري أبطال أوروبا، مضيفا: أنا لاعب تنافسي، عندما ألعب يكون ذلك من أجل الفوز. ولا يهمني مع من ألعب، ولا يهمني القميص الذي أرتديه، ولا يهمني أين ألعب.

وتابع مبابي: أعتقد أن اللعب في باريس سان جيرمان لا يساعد كثيرًا، لأنه فريق مثير للجدل، ونادٍ مثير للجدل، وتكثر فيه الشائعات والقيل والقال، إلا أن ذلك لا يزعجني، لأنني أعرف المطلوب مني وكيف أفعله.