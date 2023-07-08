النائب إيهاب منصور: هل المرض يأتي فقط لمن هم فوق ال 60 عامًا؟

تقدم المهندس ايهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ، بسؤال موجه الى الدكتور رئيس مجلس الوزراء ، الدكتور وزير الصحة والسكان ، الدكتورة وزير التضامن الاجتماعى بشأن عدم إدراج العمال الذين خرجوا على المعاش قبل سن الـــ 60 سنة فى منظومة التأمين الصحى لحين النظر فى قانون التأمينات رقم 148 لسنة 2019 .

واشار النائب فى سؤاله الى صدور القرار رقم 755 لسنة 2021 بتشكيل لجنة لدراسة وتحديد الفئات وتاريخ بدء انتفاعها بالعلاج والرعايه الطبية ولاصدار مشروعات القرارت اللازمة فى هذا الشأن وعلى الاخص فئة العاملين الذين انتهت خدمتهم ولم يلتحقوا بعمل آخر، ولم يتوافر بشأنهم شروط استحقاق المعاش .

ولم تقم تلك اللجنة باطلاع المجلس على أي مخرجات انتهت إليها.