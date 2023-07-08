افتتاح مركز خدمه العملاء بشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء

قام المهندس خالد الدستاوى العضو المتفرغ لشئون شركات التوزيع بالشركة القابضة لكهرباء مصر ،اليوم السبت، بزيارة لشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء لإفتتاح مركز خدمة العملاء بحى اول طنطا .

كان في استقبالهم المهندس حسن البيلي رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء وكافة القيادات بالشركة..

تضمنت الزيارة عقد اجتماع موسع مع رئيس الشركة ونواب رئيس مجلس الادارة ورؤساء القطاعات وتم استعرض كافة الملاحظات ومراجعة مؤشرات الشركة ، مشددا على أهمية تحقيق نسب التحصيل والعمل على تقليل الفقد وتقديم تقرير شهري لحسم مشاكل الفقد اول بأول والعمل على تحليل بيانات المشتركين و ايضا ضرورة المرور على العدادات مسبوقة الدفع لمعرفة الاستهلاك الفعلي للمشتركين وصحه التوصيلات الفنية .

واوضح ان العدادات هي الميزان بين الشركة والمشترك مع مراعاه ان يتم تصوير العداد عند تركيبه وأستكمال الإجراءات اللازمة والعمل على التوسع في خدمات الدفع الإلكتروني للتسهيل على المشتركين..

وأكد ضرورة تطوير مراكز الخدمة مع ضرورة الالتزام بالهوية البصرية لسهولة معرفتها من قبل المشتركين مع تقديم خدمة جيدة للمشتركين و العمل على حسن استقبال العميل وضرورة تواجد عمالة مدربة ومؤهلة ولديها مهارات التعامل مع المواطنين ، حيث يأتي ذلك ضمن خطة وزارة الكهرباء لتحسين الأداء وتفعيل منظومة التحول الرقمي من خلال تطوير مراكز خدمة العملاء علي مستوى الجمهورية، لتقديم الخدمات المتكاملة للمواطن.

وبعد انتهاء الاجتماع قام العضو المتفرغ لشئون شركات التوزيع بجولة تفقدية لمركز التدريب التابع لشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء ، حيث قام بالمرور على الدورات التدريبة المقامة بالمركز ..

واشاد بمستوى المركز وتناقش مع المتدربين ثم توجه مباشرة الى قطاع غرب الغربية التابع لشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء لافتتاح مركز خدمة العملاء بحى اول طنطا .

وقال المهندس حسن البيلي رئيس مجلس إدارة شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء ، أن المركز الجديد يتميز بالهوية البصرية الموحدة لقطاع الكهرباء والجاري تعميمها على باقي مراكز الخدمة التابعة لشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء..

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