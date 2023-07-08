"حقوق ذوى الهمم".. ندوة بمركز شباب كرموز| صور

السبت 08/يوليو/2023 - 08:47 م

نظم مركز اعلام غرب الاسكندرية، بالتعاون مع فرع شباب غرب ندوة بعنوان "حقوق ذوى الهمم" بمركز شباب كرموز، جاء ذلك فى إطار حرص الهيئة العامة للإستعلامات، على رفع الوعى بين امهات ذوى الهمم بكرموز وراغب غرب الإسكندرية.

افتتح اللقاء مجدى الغريب مدير مركز اعلام غرب الإسكندرية، بالترحيب بالحضور واكد على اهمية تعريف الامهات بحقوق ابناءهن من ذوى الهمم وكيفية الحصول عليها، ثم تحدث محمد ربيع مدير مكتب الارشاد الزراعى بمنطقة شوتس شرق الإسكندرية، عن حقوق ذوى الاحتياجات الخاصة وضرورة رفع الوعى بين اهالى ذوى الهمم فى كيفية الحصول على الخدمات والامتيازات التى تقدم لهم من الدولة بجانب رفع وعى المجتمع فى حسن معاملة ذوى الاحتياجات الخاصة واسرهم،

وشدد على ضرورة اكتشاف المواهب والقدرات التى يتمتع بها اولادنا من ذوى الهمم والعمل على تنميتها ليكونوا نماذج مشرفة يحتذى بها.

كما أكد ربيع، على اهمية استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، لذوى الهمم، موضحًا أنه اذا كان عمره تخطى الستة عشر عامًا فإنه يمكن التقديم له فى مكتب القوى العاملة للحصول على فرصة عمل تناسب حالته من خلال نسبة 5 % واهمية تجديد الكارنية لتحديد نوع الاعاقة من خلال عمل تقرير طبى حديث من مستشفى حكومى وصور شخصية وصورة بطاقة الرقم القومى والتوجه لمكتب التأهيل المهنى لتجديد البطاقة، كما أن من حق ذوى الهمم أن يشترى سيارة معفاة من الجمارك وكذلك التقديم على شقق وزارة الاسكان وايضا ضم معاش الام والاب بجانب عمله.