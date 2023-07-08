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السبت 08 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

كهربا يثير الجدل باحتفال "غريب" بعد هدفه في مرمى الاتحاد السكندري

احتفال محمود كهربا
احتفال محمود كهربا
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احتفل محمود عبدالمنعم كهربا لاعب الأهلي بطريقة غريبه بعد تسجيل الهدف الثاني للفريق في مرمى الاتحاد السكندري باللقاء الذي يجمعهما حاليا على ملعب برج العرب في اللقاء المؤجل من الجولة 21 لمسابقة الدوري الممتاز.

أحرز “كهربا” الهدف الثاني للمارد الأحمر في الدقيقة 14 وبعدها احتفل بطريقة غريبة باخراج “لسانه” والاشارة بطريقة “المقص” وعلامة الصمت وسط حالة من الجدل.

يذكر أن محمود كهربا ينتظر قرار “فيفا” بشأن أزمته مع نادي الزمالك وعدم تسديد الغرامة للقلعة البيضاء.

وأعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي التشكيل الذي يخوض به مواجهة الاتحاد السكندري بعد قليل. 

جاء تشكيل الاهلي كالتالي 
‏حراسة المرمى: محمد الشناوي.

‏خط الدفاع: محمد هاني وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم  وعلي معلول.

‏خط الوسط: أليو ديانج وأحمد قندوسي ومحمد فخري وحسين الشحات وبيرسي تاو.

‏خط الهجوم: محمود كهربا.

 جاء تشكيل الاتحاد السكندري كالتالي :

حراسة المرمى : المهدي سليمان .

خط الدفاع : محمد صالح وصبري رحيل وخالد صبحي ومصطفى إبراهيم.

خط الوسط : محمد فارس ومحمد محمود وناصر ناصر وإسلام عبدالنعيم وخالد الغندور.

خط الهجوم: مورو ساليفو .

محمود عبدالمنعم كهربا مرمى الاتحاد السكندري