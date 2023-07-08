رئيس نادي البنك الأهلي يجتمع بالجهاز الفني واللاعبين قبل مواجهة غزل المحلة

اجتمع اللواء أشرف نصار رئيس مجلس إدارة نادي البنك الأهلي بالجهاز الفني واللاعبين قبل انطلاق المران الرئيسى لتحفيزهم استعدادا لمواجهة غزل المحلة المقبلة والمقرر لها الإثنين المقبل ويستضيفها ستاد غزل المحلة.



وأثنى رئيس نادي البنك الأهلي على الروح القتالية العالية والجهد المبذول من الجهاز الفني واللاعبين فى التدريبات

وأكد ثقة مجلس إدارة النادي فى منظومة الفريق وقدرتهم على عبور هذه المرحلة المهمة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويحتاج فريق البنك الأهلي للفوز امام المحلة لتأكيد بقائه في الدورى الممتاز والابتعاد بشكل نهائي عن شبح الهبوط .

وشهدت الفترة الماضية اجتماعات مكثفة من قبل اللواء أشرف نصار مع اللاعبين والجهاز الفنى من أجل تحفيز الجميع قبل المواجهات الصعبة المتبقية للبنك الأهلي في الدورى .