صبحي يوجه مديري الشباب والرياضة بالمحافظات لتكثيف الأنشطة خلال إجازة الصيف

بمقر المركز الأوليمبي لتدريب الفرق القومية بالمعادي، عقد عصر اليوم السبت، الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اجتماعا مديري مديريات الشباب والرياضة على مستوى جميع محافظات الجمهورية، لبحث عدد من الملفات الخاصة، بالمشروعات والبرامج والأنشطة المختلفة المقرر تنفيذها الفترة المقبلة لخدمة النشء والشباب بمراكز الشباب والأندية والمنشآت الشبابية والرياضية.

طالب وزير الشباب والرياضة مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات بضرورة العمل على توسيع حجم الأنشطة والمشروعات التنموية في المجالات المختلفة الهادفة نحو تعزيز قيم الولاء والانتماء وتعزيز المواطنه وغرس المفاهيم المجتمعية البناءة وكشف المواهب في المجالات كافة.

وأشاد بدور مديريات الشباب والرياضة خلال فترة عيد الاضحى ، والمظهر المشرف التى ظهرت عليه مراكز الشباب في استقبال ما يقرب من ١٢ مليون مواطن بدءاً من صلاة العيد وصولا إلى فتح المنشآت التابعة لروادها للاستمتاع والتنزهة ضمن مراسم احتفالات وزارة الشباب والرياضة.

وقال وزير الشباب والرياضة أن الهدف الاسمي الاجتماع الدوري مع مديري مديريات الشباب والرياضة هو التعرف على كل ما هو جديد بكل مديرية على حدة ومعدلات الانجازات المحققه خلال الفترة السابقة والمساعي المراد توفيرها من قبل الإدارات المركزية بالديوان العام لتسهيل مهام التنفيذ وذلك في ضوء رؤية وسياسية وزارة الشباب والرياضة.