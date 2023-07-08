شهد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، مساء اليوم السبت، ختام بطولة مجموعة بورسعيد بدوري كرة القدم الشاطئية عن موسم 2023، والتي ينظمها الاتحاد المصري لكرة القدم على شاطئ بورسعيد، بحضور: دكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، ومحمد ابو الوفا، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري والمشرف على الكرة الشاطئية، ومحمد ياسين، رئيس منطقة بورسعيد، وعبد الفتاح حافظ، مدير عام مديرية الشباب والرياضة ببورسعيد، وجمال نوفل، المدير التنفيذي للمنطقة، وعدد من القيادات التنفيذية والرياضية.

بالصور.. المصري بطلا لمجموعة بورسعيد بدوري كرة القدم الشاطئية

وفاز النادي المصري على نادي المريخ بأربع أهداف مقابل هدم في ختام مباريات البطولة، ليحصد النادي المصري المركز الأول على مجموعة بورسعيد، بينما فاز بالمركز الثاني نادي المعارف، وحصد المركز الثالث نادي المريخ، وسلم محافظ بورسعيد كأس البطولة والميداليات للفائزين.

شارك بالبطولة التي أقيمت على شاطئ بورسعيد على مدار 6 أيام، 7 فرق من أندية بورسعيد وهي: المصري، والمريخ، المعارف، بورفؤاد، الفنار، غزل بورسعيد، ومركز شباب القابوطي.

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