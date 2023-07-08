كهربا يعزز تقدم الأهلي بالهدف الثاني في شباك الاتحاد السكندري

سجل محمود عبدالمنعم كهربا الهدف الثاني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في مرمى الاتحاد السكندري باللقاء الذي يجمعهما حاليا على ملعب برج العرب في اللقاء المؤجل من الجولة 21 لمسابقة الدوري الممتاز.

جاء هدف “كهربا” في الدقيقة 14 من بداية اللقاء بعدما تقدم المارد الأحمر بالهدف الأول عن طريق علي معلول من ضربة جزاء في الدقيقة 10 بعدما احتسب الحكم محمد معروف ضربة جزاء للمارد الأحمر بعد عرقلة مدافع الاتحاد للاعب حسين الشحات جناح المارد الأحمر.

جاء تشكيل الاهلي كالتالي

‏حراسة المرمى: محمد الشناوي.

‏خط الدفاع: محمد هاني وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم وعلي معلول.

‏خط الوسط: أليو ديانج وأحمد قندوسي ومحمد فخري وحسين الشحات وبيرسي تاو.

‏خط الهجوم: محمود كهربا.

جاء تشكيل الاتحاد السكندري كالتالي :

حراسة المرمى : المهدي سليمان .

خط الدفاع : محمد صالح وصبري رحيل وخالد صبحي ومصطفى إبراهيم.

خط الوسط : محمد فارس ومحمد محمود وناصر ناصر وإسلام عبدالنعيم وخالد الغندور.

خط الهجوم: مورو ساليفو .