تاجر دواجن يضبط زوجته وشقيقه داخل عش الزوجية بالدقهلية

تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنصورة من ضبط سائق وسيدة؛ وذلك بعدما اكتشف شقيقه الأكبر وجوده داخل دولاب بغرفة النوم داخل مسكنه عقب عودته فجأة ليتبين وجود علاقة غير شرعية بين زوجة المُبلغ وشقيقه.

البداية عندما تلقي اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، اخطارا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد طارق عابدين ، مأمور مركز شرطة المنصورة من ادارة شرطة النجدة بتلقي بلاغ من "أ.خ.م.إ"، 34 عاما، تاجر دواجن ومقيم احدى قرى مركز المنصورة بانه فوجئ خلال عودته الى المنزل لوجود شقيقة داخل دولاب حجرة نومة وتواجد زوجته على الفراش بذات الخجرة.

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنصورة وبالفحص تبين وجود"م" 24عاما، سائق شقيق المُبلغ وزوجتة تدعى"ش.ع.م"، 25 عاما.

اتهم المُبلغ شقيقة وزوجتة بالزنا واقامة علاقة غير شرعية دون علمه واستغلالهما تغيب شقيقة عن المنزل للعمل والدلوف الي المسكن ومعاشرتها معاشرة الأزواج.

بمواجهة المشكو في حقهما اقرا واعترفا بارتباطهما بعلاقة غير شرعية وممارسة الزنا.

تحرر عن ذلك المحضر 6141 اداري مركز المنصورة لسنة 2023 والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.