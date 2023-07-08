بالأرقام.. "التعليم" تستعرض إنجازات المنشآت التعليمية والكتب المدرسية في 9 سنوات

حققت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني سلسلة من الإنجازات في مجال التعليم خلال الفترة من عام ٢٠١٤ حتى 30/ 6/ 2023 وتأتي هذه الإنجازات في إطار جهودها المستمرة بهدف تطوير نظام التعليم في مصر وتحسين جودته.

تستعرض وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تقريرًا عن حصاد الوزارة من مشروعات وبرامج خلال هذه الفترة، حيث يقدم التقرير رصدًا لإنجازات الوزارة والتي تستهدف معالجة أهم قضايا التعليم على الساحة، وخاصة تلك التي لها صلة مباشرة بالتنافسية الدولية مثل جودة التعليم، وقضية الإتاحة وقدرة النظام على المنافسة دوليًا، وذلك في ضوء الأهداف الاستراتيجية للتعليم قبل الجامعي في مصر، والتي تحقق رؤية الدولة المصرية للتعليم في ضوء استراتيجية التنمية المستدامة.

رؤية مصر 2030

تستهدف الرؤية الاستراتيجية للتعليم حتى عام 2030 التعليم والتدريب للجميع بجودة عاليــة دون تمييز، وفــي إطار نظام مؤسســي، كــفء وعــادل، ومســتدام، ومــرن، وأن يكــون مرتكــزاً علــى المتعلــم والمتــدرب القــادر علــى التفكيــر والمتمكــن فنيًا وتقنيًاً وتكنولوجيًا، وأن يســاهم أيضًا فــي بنــاء الشــخصية المتكاملــة وإطــلاق إمكاناتهــا إلــى أقصــى مــدى لمواطــن معتــز بذاتــه، ومســتنير، ومبــدع، ومســئول، ويقبل التعدديــة، يحتــرم الاختــلاف، يفخر بتاريــخ بلاده، وشــغوف ببنــاء مســتقبلها وقــادر علــى التعامــل تنافسيًا مــع الكيانــات الإقليميــة والعالميــة"

وترتكز (رؤية مصر 2030) في مجال التعليم قبل الجامعي على الأهداف الاستراتيجية الثلاثة التالية:

1- الهدف الاستراتيجي الأول: تحسين جودة النظام التعليمي بما يتوافق مع النظم العالمية.

2- الهدف الاستراتيجي الثاني: إتاحة التعليم للجميع دون تمييز.

3- الهدف الاستراتيجي الثالث: تحسين تنافسية نظم ومخرجات التعليم المصري محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا.

في ضوء هذه الأهداف الاستراتيجية وما تستتبعه من أهداف فرعية وبرامج تنفيذية، قامت الوزارة خلال الفترة من 2014 حتى تاريخه، بإنجاز العديد من البرامج والمشروعات، نستعرضها فيما يلي:

إجمالي مشروعات إنشاء المباني المدرسية منذ 2014 حتى 30 يونيو 2023

- بلغ إجمالي عدد المشروعات التي تم تنفيذها منذ عام 2014 وحتى 30 يونيو 2023 عدد 7630 مشروعا.

- بلغ إجمالي عدد الفصول التي تم إضافتها منذ عام 2014 وحتى 30 يونيو 2023 عدد 117591 فصلا دراسيا.

تحسين جودة النظام التعليمي بما يتوافق مع النظم العالمية:

1- توظيف التكنولوجيا في العملية التعليمية

- تجهيز عدد (9249) معمل في عدد (9249) مدرسة.

- تجهيز عدد (27439) فصل مطور في عدد (3260) مدرسة.

- توصيل عدد (2530) مدرسة بشبكات الفايبر حتى سور المدرسةلمرحلة التعليم الثانوي، وكذلك التوصيلات الداخلية، بنسبة إنجاز (100%).

- تجهيز البنية التكنولوجية لعدد (2474) مدرسة لمدارس الثانوي العام الجديدة وتم إنهاء وتوصيل خط ربط لعدد (2391) مدرسة.

- الانتهاء من تحديث البنية التكنولوجية للمدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر.

- توفير عدد (37) ألف شاشة تفاعلية لمدارس التعليم الثانويبنسبة إنجاز (100%).

- توفيرعدد (3.317883) جهاز تابلت لجميع طلاب المرحلة الثانوية في الأعوام (2018/2019، 2019/2020، 2020،2021) بنسبة إنجاز (100%).

- استكمال تجهيز عدد (19) مدرسة للمتفوقين في العلوم والتكنولوجيا بالأجهزة التكنولوجية اللازمة.

- عدد المتدربين على توظيف التكنولوجيا في التعليم (5000)متدرب.

- عدد البرامج التدريبية (3) برامج.

- عدد المتدربين الحاصلين على الشهادات الدولية (900) متدرب.

- عدد المسابقات في مجال التكنولوجيا (2) مسابقة.

ب – تأهيل المدارس للحصول على الاعتماد والجودة

- حصلت عدد (1311) مدرسة على الاعتماد والجودة في العام المالي 2015/2016

- حصلت عدد (1308) مدرسة على الاعتماد والجودة في العام المالي 2016/2017

- حصلت عدد (805) مدرسة على الاعتماد والجودة في العام المالي 2017/2018

- حصلت عدد (888) مدرسة على الاعتماد والجودة في العام المالي 2018/2019

- وتوقفت زيارة المدارس عام 2020بسبب تعليق الدراسة في ظل تداعيات جائحة كورونا.

- إجمالي من 2015 وحتى 2020 عدد (4312) مدرسة، منهم عدد (357) مدرسة تعليم خاص، وعدد (3955) مدرسة تعليم حكومي. بالنظر لتداعيات جائحة كورونا.

- بلغ عدد المدارس الحاصلة على شهادة الاعتماد والجودة منذ 2021 حتى تاريخه (986) مدرسة منهم عدد (809) مدرسة رياض الأطفال، وعدد المدارس الابتدائي (288) مدرسة ومدارس الإعدادي (205) مدرسة ومدارس الثانوي العام (25)مدرسة.

- تم تدريب 15000 كادر ومعلم على معايير ونشر ثقافة الجودة.

ج-تطوير المناهج والكتاب المدرسي ونظم التقويم:

- تطبيق منظومة التعليم الجديدة بمرحلة رياض الاطفال والصفوف من الأول حتى الخامس من المرحلة الابتدائية.

- إعداد أدلة التوكاتسو للصف الثاني الابتدائي بالمدارس العادية والمدارس المصرية اليابانية.

- مراجعة وتعديل الكتب الدراسية القائمة بجميع الصفوف والتخصصات المختلفة.

- استكمال تنفيذ الكتاب الإلكتروني التفاعلي لجميع المواد الدراسية بجميع المراحل.

- إعداد التدريبات والاختبارات التفاعلية من الصف الرابع الابتدائي حتى الصف الثاني الثانوي.

- إعداد الإطار العام لمناهج رياض الاطفال والصفوف من الأول حتى الخامس الابتدائي بمركز تطوير المناهج بالوزارة.

- إعداد الإطار العام لبرامج ذوي الإعاقات غير المدمجين، للصفوف من الروضة وحتى الصف الخامس الابتدائي.

- مراجعة وتعديل المواد التعليمية الرقمية (DLOs) المقدمة من عدد من الشركات (بريتانيكا، يوريكا، لونجمان، نهضة مصر،وغيرها) في مواد: (الرياضيات، العلوم، اللغة العربية، الدراسات الاجتماعية، الفلسفة)، للصفوف من رياض الأطفال حتى الصف الثالث الثانوي لعدد (2400) عنصر رقمي تعليمي.

تطوير المناهج خلال الفترة من 2018 حتى تاريخه

أولًا: المناهج الجديدة المصممة لنظام التعليم الجديد:

خلال عام 2018/2019

- إعداد أطر مناهج مرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي، بعدد (7) أطر.

- تطوير كتب الصفوف KG1، KG2، والصف الأول الابتدائي،بعدد (61) كتابًا.

- ربط الكتب الدراسية بروابط بنك المعرفة المصري، استكمالا لمشروع ربط مناهج العلوم والرياضيات للصفين الأول والثانيالثانوي للعام الدراسي 2017/2018.

- مراجعة أدلة ولى الأمر لكتب المنظومة الجديدة بعدد (30) دليلًا.

- مراجعة المواد الإلكترونية المقدمة من شركات: لونجمان وبريتانيكا ويوريكا، في مادة العلوم للصفوف من الصف الرابع الابتدائي وحتى الصف الثالث الثانوي، تمهيدًا لرفعها على منصات الوزارة.

خلال عام 19/20

بلغ إجمالي الكتب الدراسية وأدلة المعلم المعدة والمطورة (49) كتابًا،وبيانها كالتالي: -

- تطوير كتب الصف الثاني الابتدائي للفصلين الدراسيين للعام الدراسي 2019 / 2020، وذلك في ضوء إطار المناهج المطور ضمن مشروع نظام التعليم الجديد بعدد (37) كتابًا.

- تطوير كتب اللغة الإنجليزية للصفين الأول الإعدادي، والأول الثانوي للعام الدراسي 2019/2020، لعدد (12) كتابًا.

- إعداد مصفوفة المدى والتتابع لجميع المواد التعليمية للصف الثالث الابتدائي، وفق الإطار الجديد للمناهج، ومعايير ومؤشرات مناهج الصفوف من الرابع الى السادس الابتدائي، لجميع لتخصصات، بعدد (14) مصفوفة.

- مراجعة كتب المواد الدراسية القائمة ، والمطورة من العام الماضي للمستويين الأول والثاني من مرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي لعدد (59) كتاب ودليل.

- مراجعة وتعديل المواد التعليمية الرقمية لعدد (700) عنصر تعليمي رقمي.​

- مراجعة أدلة ولي الأمر للصفوف من رياض الأطفال حتى الصف الثاني الابتدائي لعدد(40) دليل.

- تعديل نواتج التعلم الخاصة بأنشطة التوكاتسو.

- إعداد مقاييس تقدير لتقييم أنشطة التوكاتسو.

خلال عامي 20/21، و21/22

- إعداد المواد التعليمية للصف الرابع الابتدائي للفصل الدراسي الأول، لجميع المواد الدراسية متضمنة الكتب الدراسية وأدلة المعلم، في ضوء أطر مناهج الصف الرابع الابتدائي الذي تم إعداده وفق الإطار العام لنظام التعليم الجديد.

- إعداد دليل معلم التربية الرياضية والصحية للصف الرابع الابتدائي وفق الإطار الجديد.

- إعداد دليل معلم التربية الفنية للصف الرابع الابتدائي وفق الإطار الجديد.

- تم الانتهاء من كتيبات التوعية بمخاطر الإدمان والتدخين للمرحلة الابتدائية.

- تطوير كتاب ودليل المعلم اللغة الإنجليزية للصف الثالث الإعدادي.

- تطوير كتاب ودليل معلم اللغة الإنجليزية للصف الثالث الثانوي.

- مراجعة وتعديل الكتب الدراسية المطورة وأدلة المعلم، للفصل الدراسي الثاني، لجميع المواد الدراسية في مرحلة رياض الأطفال، والصفوف من الأول حتى الرابع من المرحلة الابتدائية،ضمن نظام التعليم الجديد.

- إعداد إطار مناهج اللغات الأجنبية الثانية للصفوف من الأول الإعدادي للصف الثالث الثانوي، ضمن نظام التعليم الجديد.

- مراجعة كتاب الصف الرابع الابتدائي Connect plus (الصف الدراسي الثاني) بمدارس اللغات.

- مراجعة ترجمة كتب العلوم والرياضيات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات للصف الرابع الابتدائي (الفصل الدراسي الثاني).

- إعداد الدليل الدراسي Study Guide لجميع المواد الدراسية للمرحلة الثانوية.

- مواءمة كتب مناهج نظام التعليم الجديد للصف الرابع الابتدائي (إعاقة بصرية)، للفصل الدراسي الأول.

- تكييف أدلة المعلم لطلاب الدمج للصف الرابع الابتدائي (الصف الدراسي الثاني).

- مراجعة المواد التعليمية لشركة بريتانيكا بشكل مستمر (مصادر التعلم على بنك المعرفة)، لمادتي العلوم والرياضيات بفروعها للمرحلة الثانوية

- مراجعة المواد التعليمية (تعليم مجتمعي ابتدائي– علوم) المقدمة من شركة منتور(monitor).

خلال عام 22/23

- مراجعة المناهج الجديدة للصف الخامس الابتدائي في ضوء الإطار العام لمناهج الصف الخامس الابتدائي وفق مشروع التعليم الجديد، للفصل الدراسي الأول، لعدد 17 منهجًا.

- إعداد إطار عام مناهج نظام التعليم الجديد للمرحلة الاعدادية وفق نظام التعليم الجديد بنسبة (40%).

- إعداد نسبة 40% من الأطر النوعية للمواد الدراسية للمرحلة الاعدادية وفق نظام التعليم الجديد.

- إعداد إطار عام التعليم المجتمعي بنسبة 10%.

- إعداد نسبة 75% من أطر مناهج اللغات الأجنبية الثانية ضمن مشروع تطوير المناهج وفق نظام التعليم الجديد.

- تضمين لغة الإشارة كمدخل للتواصل بكتاب القيم واحترام الاخر بمرحلتي (رياض الاطفال - الابتدائي) بنسبة 60%

- موائمة مناهج الصف الخامس الابتدائي للمكفوفين في ضوء قدراتهم البصرية (8 مناهج).

- مراجعة الكتب المطورة (الصف الرابع الابتدائي كتاب التلميذ- دليل المعلم) بنسبة 100%

- الانتهاء من مراجعة وتعديل الكتب الدراسية القائمة، بجميع الصفوف والتخصصات. سواء الكتب المطورة أو الكتب القائمة بنسبة 100%.

- مراجعة ترجمة كتب العلوم والرياضيات وتكنولوجيا المعلومات باللغة الفرنسية للصف الخامس الابتدائي للفصلين الدراسيين بعدد 3 كتب.

- مراجعة ترجمة النسخة المعدلة من كتب (الرياضيات، والعلوم، وتكنولوجيا المعلومات) للصف الخامس الابتدائي باللغة الفرنسية بعدد 3 كتب.

- إعداد المناهج الجديدة للصف الخامس الابتدائي في ضوء الإطار العام لمناهج الصف الخامس الابتدائي وفق نظام التعليم الجديد، (فصل دراسي أول-فصل دراسي ثاني) عدد 34 منهج

- مراجعة المناهج الجديدة للصف الخامس الابتدائي في ضوء الإطار العام لمناهج الصف الخامس الابتدائي وفق مشروع (2.0). (فصل دراسي أول) عدد 17 منهج.

- إعداد إطار عام مناهج نظام التعليم الجديد للمرحلة الاعدادية (7-9) وفق نظام التعليم الجديد بنسبة 60%.

- إعداد الأطر النوعية للمواد الدراسية للمرحلة الاعدادية وفق نظام التعليم الجديد بنسبة 40%.

- إعداد إطار عام التعليم المجتمعي بالمرحلة الابتدائية بنسبة 10%.

- إعداد الاطر للغات الأجنبية الثانية ضمن مشروع تطوير المناهجبنسبة 100%.

- تضمين لغة الإشارة كمدخل للتواصل بكتاب القيم واحترام الآخربمرحلتي (رياض الاطفال - الابتدائي) بنسبة 60%.

- موائمة مناهج الصف الخامس الابتدائي للمكفوفين بالمرحلة الابتدائية في ضوء قدراتهم البصرية، بعدد (25) منهجًا.

- مراجعة المواد التعليمية التفاعلية لمناهج المرحلة الابتدائية فينظام التعليم الجديد (الصف الخامس) لجميع التخصصات، لوضعها على موقع الوزارة لعدد (16) منهجًا.

- الانتهاء من أطر اللغات الأجنبية الثانية ضمن مشروع تطوير المناهج بنسبة 70%.

- إعداد أدلة معلم المواد الدراسية للصف الخامس الابتدائي للفصلين الدراسيين بعدد (40) دليلًا).

- تضمين مناهج ذوي الإعاقة بأشكالها المختلفة (غير المدمجين)، البصرية والسمعية، بما جاء بالإطار العام لمناهج ذوي الإعاقة،للصف الرابع الابتدائي، (الفصل الدراسي الأول)، بعدد (9) مناهج.

- إعداد الأطر لمناهج ذوي الإعاقة الفكرية للصفوف الرابع – الخامس – السادس بالمرحلة الابتدائية، لذوي الإعاقة الفكرية.

- مراجعة المواد التعليمية (الورقية – الرقمية) لذوي الإعاقة الفكرية لمرحلة رياض الأطفال.

- إعداد عدد (2) دليل معلم لمرحلة رياض الأطفال بمدارس الإعاقة البصرية، وهما: دليل مرحلة رياض الاطفال مكفوفين (المستويين)، ودليل مرحلة رياض الأطفال للمعاقين سمعيًا(المستويين).

- مراجعة عدد (1) كتاب للمستوى الرفيع في اللغات الأجنبية للمدارس الرسمية للغات والرسمية المتميزة للغات، للصف الخامس الابتدائي.

- الانتهاء بنسبة 100% من مراجعة وتعديل الكتب الدراسية القائمة، بجميع الصفوف والتخصصات. سواء الكتب المطورة أو الكتب القائمة.

- الانتهاء بنسبة 100% من دليل (السكان والصحة الإنجابية).

- مراجعة الكتب المطورة (الصف الرابع الابتدائي كتاب التلميذ– دليل المعلم) بنسبة 100%.

- الانتهاء من مراجعة المحتوى الرقمي للمرحلة الثانوية للصفوف الثلاثة بالمرحلة الثانوية في مادة الرياضيات بنسبة (30%).

- مراجعة ترجمة كتب العلوم والرياضيات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات للغة الفرنسية- الصف الخامس- الفصل الدراسي الأول بعدد (6) كتب.

- مراجعة ترجمة النسخة المعدلة من كتب (الرياضيات والعلوم) للصف الرابع الابتدائي للغة الفرنسية (الفصل الدراسي الأول) بعدد (6) كتب.

- الانتهاء من مراجعة المواد التعليمية لقناة (مدرستنا – 3) بنسبة (100%).

- الانتهاء من إعداد دليل معلم الرياضيات لمدارس التعليم المجتمعي للصفوف من الرابع حتى السادس بالمرحلة الابتدائيةبنسبة (60%).

ثانيًا: المناهج المعدلة ضمن برنامج إصلاح التعليم:

- مراجعة وتعدل المواد التعليمية الرقمية المقدمة من عدد من الشركات في مواد: الرياضيات، والعلوم، واللغة العربية، والدراسات الاجتماعية والفلسفة، والتاريخ والجغرافيا، واللغة الإنجليزية، للصفوف من رياض الاطفال، وحتى الصف الثالث الثانوي. لرفعها على منصات الوزارة.

- تطوير كتاب ودليل المعلم اللغة الإنجليزية للصف الثالث الإعدادي، الفصل الدراسي الثاني.

- تطوير كتاب ودليل المعلم اللغة الإنجليزية للصف الثالث الثانوي، الفصل الدراسي الثاني.