إيران تعلن الاتفاق مع السودان على استئناف العلاقات الدبلوماسية

أعلن حسين أمير عبد اللهيان وزير الخارجية الإيراني، أن بلاده اتفقت مع السودان على استئناف العلاقات الدبلوماسية، وتبادل التمثيل القنصلي في الدولتين.

وأوضح وزير الخارجية الإيراني، خلال مؤتمر صحفي اليوم السبت، أن طهران اتفقت مع الخرطوم على إعادة العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين وإعادة فتح السفارات.

وتابع عبد اللهيان: "ناقشنا تطورات السودان والتدخلات الأجنبية في الأزمة في هذا البلد حيث نؤكد أن الأزمة السودانية مصدر قلق مشترك وأكدنا على أهمية الحوار ووقف إطلاق النار في السودان".

وفي وقت سابق، أكدت وزارة الخارجية السودانية على تباحث الجانبان الإيراني والسوداني بشأن إعادة العلاقات بين الدولتين في أسرع وقت ممكن، مؤكدين على ضرورة أن تعود العلاقات السودانية الإيرانية إلى سابق عهدها.