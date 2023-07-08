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السبت 08 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

نهائي أمم أفريقيا للشباب.. ميكالي يجتمع بلاعبي الفراعنة قبل التوجه لملعب المباراة

المنتخب الاوليمبي
المنتخب الاوليمبي
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يتناول لاعبو المنتخب الوطني الاوليمبي لكرة القدم، والجهاز الفني والاداري وجبة الغداء في فندق اقامة البعثة قبل التحرك الي ملعب المباراة التي ستجمع الفراعنة أمام منتخب المغرب في نهائي بطولة الامم الافريقية للشباب تحت ٢٣ سنة خلال ساعات. 
ويعقب وجبة الغداء اجتماع مصغر بين البرازيلي ميكالي المدير الفني للمنتخب الوطني الأولمبي لكرة القدم  واللاعبين لشرح وإعطاء التعليمات الاخيرة في موقعة الليلة أمام المغرب.

أكد ميكالي أن مباراة اليوم أمام المغرب كبيرة وأشبه بحفلة كروية تليق باسم المنتخبين الكبيرين، لامتلاء صفوف المنتخبين بالمواهب.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: “متفاجئ جدا بالجمهور المغربي وشغفه بالكرة المصرية، وثقافة الكرة عالية جدا هنا فى المغرب، وهذا شيء رائع، كل الاحترام للمغرب ولكننا مصر”.

وكان قد حسم الفراعنة التأهل إلى أولمبياد باريس رسميًا بعد تخطي مباراة نصف نهائي بطولة الأمم الأفريقية للشباب على حساب غينيا.

المنتخب الأوليمبي المصري نهائي امم افريقيا للشباب مصر والمغرب