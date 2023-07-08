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السبت 08 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

معلول يسجل هدف التقدم للأهلي في شباك الاتحاد السكندري

علي معلول لاعب الأهلي
علي معلول لاعب الأهلي
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أحرز علي معلول هدف التقدم للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في مرمى الاتحاد السكندري باللقاء الذي يجمعهما حاليا على ملعب برج العرب في اللقاء المؤجل من الجولة 21 لمسابقة الدوري الممتاز.

جاء هدف علي معلول من ضربة جزاء في الدقيقة 10 بعدما احتسب الحكم محمد معروف ضربة جزاء للمارد الأحمر بعد عرقلة مدافع الاتحاد للاعب حسين الشحات جناح المارد الأحمر.

 

جاء تشكيل الاهلي كالتالي 
‏حراسة المرمى: محمد الشناوي.

‏خط الدفاع: محمد هاني وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم  وعلي معلول.

‏خط الوسط: أليو ديانج وأحمد قندوسي ومحمد فخري وحسين الشحات وبيرسي تاو.

‏خط الهجوم: محمود كهربا.

 جاء تشكيل الاتحاد السكندري كالتالي :

حراسة المرمى : المهدي سليمان .

خط الدفاع : محمد صالح وصبري رحيل وخالد صبحي ومصطفى إبراهيم.

خط الوسط : محمد فارس ومحمد محمود وعمار حمدي وإسلام عبدالنعيم وخالد الغندور.

خط الهجوم: مورو ساليفو .

مارسيل كولر فريق الأهلى مواجهة الاتحاد السكندري الدوري الممتاز