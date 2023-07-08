تعليم دميـاط تهنئ الطالبة الحاصلة على المركز الثاني في الدبلومات

تقدم المهندس "علي عبدالرؤوف" وكيل الوزارة وعبد العليم جمعة وكيل المديرية وغادة بيضون مدير عام التعليم الفني والعاملون بمديرية التربية والتعليم بدمياط، بأرق التهاني والتبريكات القلبية للطالبة منة محمد محمد عبد السلام ، لحصولها على المركز الثاني على مستوي الجمهورية في امتحانات شهادة الدبلومات الفنية لعام 2023 نظام الثلاث سنوات شعبة مكاتب أمامية وإشراف داخلي محول،

وأكد "عبدالرؤوف" ان هذا الانجاز يعود الي الدعم المتواصل من الدكتورة "منال عوض" محافظ دمياط، وحرصها الدائم علي توفير كافة الإمكانيات لخدمة المنظومة التعليمية.

واعرب "وكيل الوزارة" عن شكره وتقديره لكل من شارك وساهم في حصول تعليم دميـاط علي هذه المراكز المشرفة لطلاب التعليم الفني ولإدارة مدرسة رأس البر الفندقية، التابعة لإدارة عزبة البرج التعليمية بدمياط، متمنين لهم دوام التوفيق والسداد.