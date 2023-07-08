تشكيل الاتحاد السكندري أمام الأهلي

أعلن الجهاز الفني لفريق الكرة بنادي الاتحاد السكندري، بقيادة الصربى زوران مانولوفيتش ،عن التشكيل الأساسي الذي سيخوض به لقاء الأهلي، والمقرر إقامته في السابعة مساء اليوم السبت ،على ملعب استاد الجيش ببرج العرب، في إطار منافسات الجولة رقم ٢١ المؤجلة من عمر منافسات مسابقة الدوري الممتاز .

جاء تشكيل الاتحاد السكندري كالآتي :

حراسة المرمى : المهدي سليمان .

خط الدفاع : محمد صالح وصبري رحيل وخالد صبحي ومصطفى إبراهيم.

خط الوسط : محمد فارس ومحمد محمود وعمار حمدي وإسلام عبدالنعيم وخالد الغندور.

خط الهجوم: مورو ساليفو .