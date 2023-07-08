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السبت 08 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تشكيل الاتحاد السكندري أمام الأهلي

تشكيل الاتحاد السكندري
تشكيل الاتحاد السكندري أمام الأهلي بالدوري
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 أعلن الجهاز الفني لفريق الكرة بنادي الاتحاد السكندري، بقيادة الصربى زوران مانولوفيتش ،عن التشكيل الأساسي الذي سيخوض به لقاء الأهلي، والمقرر إقامته في السابعة مساء اليوم السبت ،على ملعب استاد الجيش ببرج العرب، في إطار منافسات الجولة رقم ٢١ المؤجلة من عمر منافسات مسابقة الدوري الممتاز .

 جاء تشكيل الاتحاد السكندري كالآتي :

حراسة المرمى : المهدي سليمان .

خط الدفاع : محمد صالح وصبري رحيل وخالد صبحي ومصطفى إبراهيم.

خط الوسط : محمد فارس ومحمد محمود وعمار حمدي وإسلام عبدالنعيم وخالد الغندور.

خط الهجوم: مورو ساليفو .

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