ما لا تعرفه عن قصر المنتزه .. صور

قصر المنتزه هو أحد القصور الملكية بمصر بناه الخديوي عباس حلمي الثاني عام 1892 م. بمدينة الإسكندرية.

اختار الخديوى عباس حلمى الثانى منطقة المنتزة لتكون مصيفاً له فوقع اختياره على مكان تكنفه رابيتان عاليتان ترتفع عن الأرض بأربعة عشر قدماً وبينهما ضلع صغير و في طرفه الشمالي جزيرة صغيرة لتكون أحدى هذه الرابيتان هى قصر الحرملك.

أما الرابية الأخرى فقد كان عليها مدافع قديمة منذ عهد محمد على باشا وقد أقيم أمامها مبنى السلاملك و أمامها حدائق واسعة تبلغ مساحتها ثلاثمائة و سبعون فداناً.

ويعود الفضل الى محمود باشا شكري رئيس الديوان التركي في عهد الخديوي عباس حلمي الثاني في إطلاق اسم المنتزة.

أما قصر المنتزه الشهير فقد أنشأه الملك فاروق في بداية الأربعينات بنظام معماري يتماشى مع النظام الذي بنيت به القصور الملكية في المنتزه ولعل أشهر ما يميزه برج الساعة الذي كان تخرج منه أربعة تماثيل ذهبية للملك فاروق عندما تدق عقارب الساعة.

ويعد موقع و تاريخ حدائق المنتزة أحد أبرز أسباب أنشاء فندق هلنان فلسطين عام 1964م، يضم الفندق 233 غرفة جميعها تطل على البحر والحدائق الملكية كما يضم 4 أجنحة جونيور و10 أجنحة كورنر وجناحين ملكيين وفيلا وهي تحتل الطابق السادس من الفندق بأكمله.