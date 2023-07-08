وزير الاتصالات يتفقد أعمال مد كابلات الألياف الضوئية بقرية "شما" بالمنوفية

السبت 08/يوليو/2023 - 06:18 م

تفقد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء إبراهيم أبو ليمون، اليوم السبت، أنشطة التدريب والبرامج التدريبية التى تنظمها الوزارة بمركز شباب شما لبناء القدرات ورفع كفاءة المهارات الرقمية لأهالى قرية شما؛ وكان فى استقبالهما المهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسى.

واستمع الوزير، لشرح تفصيلى من المهندس محمد نصر عن مشروعات الشركة المصرية للاتصالات لتطوير البنية التحتية للاتصالات بمحافظة المنوفية؛ حيث انتهت الشركة المصرية للاتصالات من أعمال التحول الرقمى للجهات والمؤسسات الحكومية بالمحافظة، كما تستهدف الشركة الانتهاء من أعمال مد كابلات الألياف الضوئية لرفع كفاءة الانترنت بقرى حياة كريمة بالمحافظة.

وأجرى الدكتور عمرو طلعت زيارة إلى منزل إحدى الأسر المستفيدة من خدمات الانترنت فائق السرعة بقرية شما حيث دار حوار مع أفراد الأسرة ومن بينهم طالب أشاد بجودة خدمة الانترنت ومعدل السرعة؛ وهو الأمر الذى ساعده في متابعة الدراسة.

جاء ذلك فى إطار محور بناء القدرات الرقمية ومحو الأمية الرقمية الذى يعد أحد المحاور الرئيسية التى تضطلع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتنفيذها بقرى مبادرة حياة كريمة على مستوى الجمهورية بهدف نشر الثقافة الرقمية، ورفع كفاءة المهارات الرقمية، والتمكين الاقتصادى الرقمى لأهالى قرى حياة كريمة.

الجدير بالذكر أن الدكتور عمرو طلعت يزور محافظة المنوفية لافتتاح وتفقد عدد من مشروعات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بقرى مبادرة حياة كريمة بالمحافظة. ويتضمن برنامج الزيارة؛ توقيع مذكرتى تفاهم بين الوزارة والمحافظة، كذلك زيارة مركز إبداع مصر الرقمية "كريتيفا" بجامعة المنوفية، وتفقد مركز خدمة عملاء الشركة المصرية للاتصالات شبين الكوم (1)، وتفقد أحد المدارس الثانوية الصناعية.