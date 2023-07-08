دراسة تكشف عن "أطعمة" تحمي القلب من خطر كبير

أظهرت دراسة جديدة قام بها باحثون كنديون من مناطق مختلفة حول العالم، أن عدم تناول الكمية الكافية من ستة أطعمة رئيسية قد يرتبط بخطر عالٍ على صحة القلب وحتى الوفاة.

ونُشر المقال الذي يتضمن هذه النتائج على موقع "سي تي في نيوز"، وهذه النتائج جاءت من دراسة أجريت في معهد أبحاث صحة السكان في جامعة ماكماستر بمدينة هاميلتون الكندية ونُشرت في دورية القلب الأوروبية.

وأشار الباحثون إلى أن الأشخاص الذين يتناولون الكميات الكافية من الفواكه والخضروات والبقوليات والمكسرات والأسماك ومنتجات الألبان الكاملة الدسم كانوا أقل عُرضة للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والنوبات القلبية والسكتات الدماغية.

كما أن تناول كميات معتدلة من الحبوب الكاملة واللحوم غير المصنعة يمكن أن يساعد في تقليل هذه المخاطر الصحية أيضًا. وشملت الدراسة العديد من الأبحاث المختلفة التي شملت 245000 شخصًا من 80 دولة.

ينصح مؤلفو الدراسة باتباع نظام غذائي صحي مثالي، ويُطلق عليه الاسم PURE. وينصح الأشخاص وفقًا لهذا النظام الغذائي بتناول متوسط يومي من حصتين إلى 3 حصص من الفواكه و2 إلى 3 حصص من الخضروات وحصة واحدة من المكسرات، ووجبتين من منتجات الألبان. كما يوصى بتناول 3 إلى 4 حصص من البقوليات و2 إلى 3 حصص من الأسماك أسبوعيًا.

وبالنسبة للحبوب الكاملة واللحوم الحمراء أو الدواجن، يوصى بتناول حصة واحدة من كل نوع من الأطعمة في اليوم. ويذكر أن منظمة الصحة العالمية تقدر أن 17.9 مليون شخص يموتون بسبب الأمراض القلبية الوعائية كل عام، ويشكل هذا حوالي 32% من جميع الوفيات عالميًا، ومعظمها (85%) يرجع إلى النوبات القلبية والسكتات الدماغية.