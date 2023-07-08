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السبت 08 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

رئيس جهاز القاهرة الجديدة يتفقد أعمال المرافق والطرق الجارية بالمدينة

جانب من الجولة
جانب من الجولة
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استكمل المهندس عبدالرؤوف الغيطى، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، جولاته التفقدية لمتابعة أعمال الطرق الجارية بالامتداد الشرقي بالمدينة وتشمل: (رفع كفاءة امتداد التسعين الجنوبي من ميدان نادي رويال وحتى الطريق الأوسطي - تطوير محور 28 – محور 24 الذي يربط التسعين الجنوبي بمحور محمد بن زايد والطريق الأوسطي).

كما تفقد رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، أعمال نقل المرافق بالتسعين الجنوبي لاستكمال أعمال نفق الطريق الأوسطى الرابط بين مثلث الأمل وطريق التسعين الجنوبي، وأعمال الطرق بحى جاردينيا، وكذلك أعمال الطرق والأرصفة بحي امتداد غرب الجولف ومحور محمد نجيب بالتجمع الثالث.

وفي سياق متصل، أوضح المهندس عبد الرؤوف الغيطى، أنه يتم تحويل مسارات بعض الخطوط لتعارضها مع الأعمال الصناعية بالطريق (خط 100 مم مياه معالجة – خط 900 مم مياه حلوة – خط انحدار 1500 مثلث الأمل)، وكذلك تركيب عدَّايات قطر 2.5 متر لتنفيذ خطوط بداخلها قطر 1800مم).

وتابع المهندس عبدالرؤوف الغيطي، أعمال التطوير بمحور جمال عبدالناصر خلف مول أرابيلا بلازا، والطريق الفاصل بين الدبلوماسيين وكمباوند أرابيلا، وتنفيذ ممشى رياضي وتراك للدراجات.

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عبد الرؤوف الغيطي القاهرة الجديدة اعمال الطرق