الأرصاد: طقس الغد حار رطب نهارًا معتدل ليلًا على أغلب الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 35

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدًا الأحد طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية نهارا، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.. فيما يسود ليلا طقس معتدل الحرارة رطب على كافة الأنحاء.

أما عن الظواهر الجوية، فتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسـواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى 4 أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.. وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين وربع والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 35 23

العاصمة الإدارية 36 23

6 اكتوبر 36 23

بنهــــا 35 24

دمنهور 34 23

وادى النطرون 36 23

كفر الشيخ 34 24

المنصورة 33 23

الزقازيق 35 24

شبين الكوم 34 23

طنطا 34 23

دمياط 32 22

بورسعيد 33 23

الإسماعيلية 35 23

السويس 35 23

العريش 33 23

رفح 32 22

رأس سدر 37 23

نخل 36 20

كاترين 33 16

الطور 34 26

طابا 35 25

شرم الشيخ 38 28

الإسكندرية 29 22

العلمين الجديدة 29 24

مطروح 30 24

السلوم 32 23

سيوة 38 23

رأس غارب 38 27

الغردقة 38 28

سفاجا 39 27

مرسى علم 39 28

شلاتين 37 29

حلايب 35 28

أبو رماد 36 28

رأس حدربة 34 27

الفيوم 36 24

بني سويف 37 24

المنيا 38 24

أسيوط 38 25

سوهاج 40 26

قنا 41 27

الأقصر 41 27

أسوان 43 29

الوادى الجديد 42 26

أبوسمبل 40 30

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

العظمى الصغرى

مكة 44 31

المدينة 43 29

الرياض 49 30

المنامة 40 32

أبوظبى 43 30

الدوحة 42 32

الكويت 49 31

دمشق 39 19

بيروت 30 26

عمان 30 19

القدس 29 20

غزة 29 26

بغداد 44 30

مسقط 36 33

صنعاء 31 17

الخرطوم 39 29

طرابلس 35 27

تونس 38 25

الجزائر 31 25

الرباط 28 20

نواكشوط 37 24

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى

أنقرة 22 16

إسطنبول 27 18

إسلام آباد 33 22

نيودلهى 31 27

جاكرتا 33 25

بكين 38 24

كوالالمبور 31 24

طوكيو 33 26

أثينا 32 23

روما 36 21

باريس 26 17

مدريد 36 22

برلين 32 19

لندن 24 14

مونتريال 27 19

موسكو 25 15

نيويورك 27 21

واشنطن 26 20

أديس أبابا 23 14