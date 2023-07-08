ads
السبت 08 يوليو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

رئيس جهاز العبور الجديدة يتابع أعمال المرافق بـ"بيت الوطن" و"سكن كل المصريين"

جانب من الجولة
جانب من الجولة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تابع المهندس أحمد على، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، تنفيذ أعمال المرافق لمشروع بيت الوطن ضمن محور قطع أراضى العاملين بالخارج بمدينة العبور الجديدة بإجمالى ٤٦٠ قطعة، موجهاً بضرورة الانتهاء من جميع الأعمال في التوقيتات المحددة وبكفاءة وجودة عالية في التنفيذ.

وأشار المهندس أحمد علي، إلى أن إدارة الكهرباء بالجهاز بالتنسيق مع شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء قد انتهت من تركيب موزع الكهرباء لتغذية قطع أراضى بيت الوطن بمنطقة الـ٢٦٠٠ فدان، وذلك استعداداً لإطلاق التيار الكهربائى لقطع الأراضى التى تم الانتهاء من بنائها.

كما تابع المهندس أحمد علي، أعمال البنية التحتية الجاري تنفيذها بالمبادرة الرئاسية، “سكن كل المصريين”، بالحى الـ١٥-١٦، الذى يضم ٦٣٨ عمارة بها ١٥٣١٢ وحدة سكنية، وذلك في ضوء الاهتمام بالمشروعات القومية ومنها سكن كل المصريين بجميع المدن الجديدة.

وأوضح رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، أنه جارٍ تنفيذ أعمال المرافق من خطوط انحدار شبكة الصرف الصحى وصرف مياه الأمطار بالحى الـ١٥- ١٦ بالمدينة.

979A1305-74AD-46DB-9D0E-4D0B09739C1B
979A1305-74AD-46DB-9D0E-4D0B09739C1B
1E3905BE-5897-40F9-9D81-A81D7EA1749F
1E3905BE-5897-40F9-9D81-A81D7EA1749F
15C840AC-50D8-4438-AA09-241688864C55
15C840AC-50D8-4438-AA09-241688864C55
ADE5C18B-2F6D-497F-A707-32E676898AE6
ADE5C18B-2F6D-497F-A707-32E676898AE6
4F4688BE-1D1C-4CC2-8342-D173CB140833
4F4688BE-1D1C-4CC2-8342-D173CB140833
بيت الوطن مدينة العبور الجديدة إجراءات تطوير