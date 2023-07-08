بدء امتحانات الدراسات العليا بجامعة جنوب الوادي.. صور

السبت 08/يوليو/2023 - 05:38 م

أعلن الدكتور يوسف غرباوى، رئيس جامعة جنوب الوادى، أنه بدأت اليوم السبت امتحانات الدراسات العليا بكليات الآداب والهندسة والتجارة ( ماجستير ودكتوراه ودبلوم ) مشيراً إلى أنه أصدر توجيهاته بضرورة توفير سبل الراحة والهدوء للطلاب وتذليل أى عقبات تواجههم حتى يتمكنوا من تأدية الإمتحانات بكل تركيز وشدد على ضرورة تواجد الاساتذة والمراقبين في لجان الامتحانات.

من جانبه، تفقد الدكتور أحمد عكاوي، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث لجان امتحانات الدراسات العليا للفصل الدراسي الثاني بكليات الآداب والهندسة والتجارة، حيث يؤدى الامتحانات بكلية الآداب 216 طالب ماجستير وعدد 17 طالب دكتوراه وعدد 95 طالب دبلومات وبكلية التجارة عدد 93 طالب ماجستير مهنى وعدد 1257 طالب دبلومات، وبكلية الهندسة يؤدى الامتحانات عدد 36 طالب بقسم الهندسة المدنية درجة ماجستير وعدد 19 طالب بدرجة الماجستير وعدد 1 طالب بدرجة الدكتوراه بقسم الهندسة الكهربائية وعدد 9 درجة ماجستير وعدد 5 دكتوراه بقسم الهندسة الميكانيكية.

شهد الجولة التفقدية الدكتور صلاح سليم، عميد كلية الاداب، والدكتور وحيد الدين طاهر، وكيل كلية الآداب لشئون الدراسات العليا، والدكتور نوبى مهدى غزالى، عميد كلية الهندسة، والدكتور حسين مغربى، وكيل كلية الهندسة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور علاء تاج، وكيل كلية التجارة للدراسات العليا والبحوث.