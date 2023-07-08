الإمارات: اعتماد قوائم الهيئات الانتخابية لانتخابات "الوطني الاتحادي 2023"

أعلنت اللجنة الوطنية الإماراتية للانتخابات، قوائم الهيئات الانتخابية لجميع إمارات الدولة لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، والتي ضمت 398 ألفا و879 عضوًا، لتشهد زيادة بنسبة تصل إلى 18.1% مقارنة مع قوائم الهيئات الانتخابية للعام 2019، والتي بلغ عدد أعضائها 337 ألفا و738 مواطنًا ومواطنة.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، اليوم /السبت/، أن المرأة الإماراتية حظيت بحضور مميز في القوائم الانتخابية للعام 2023 بنسبة تصل إلى 51% مقابل نسبة الذكور، والتي بلغت 49%.

كما تميّزت القوائم المعلنة بمشاركة كبيرة من الشباب، وبلغت نسبتهم في قوائم العام 2023 (من الفئة العمرية 21 عامًا وحتى 40 عامًا) 55% من إجمالي قوائم الهيئات الانتخابية، حيث يشكل الشباب من عمر 21 عامًا إلى 30 عامًا نسبة 29.89%، فيما تبلغ الفئة العمرية من 31 عامًا إلى 40 عامًا نسبة 25.11%، وهو ما يفسح المجال لمشاركة واسعة من الشباب الإماراتي في العملية الانتخابية لاختيار ممثليهم في المجلس الوطني الاتحادي.

وتضم قوائم الهيئات الانتخابية الواردة للجنة الوطنية للانتخابات من دواوين أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وحسب التوزيع الجغرافي لها 126 ألفا و779 عضوًا في إمارة أبوظبي، و73 ألفا و181 عضوًا في إمارة دبي، و72 ألفا و946 عضوًا في إمارة الشارقة، و12 ألفا و600 عضوًا في إمارة عجمان، و7577 عضوًا في إمارة أم القيوين، و62 ألفا و197 عضوًا في إمارة رأس الخيمة، و43 ألفا و599 عضوًا في إمارة الفجيرة.

وقال وزير الدولة الإماراتي لشؤون المجلس الوطني الاتحادي رئيس اللجنة الوطنية الإماراتية للانتخابات عبد الرحمن بن محمد العويس "إن الإعلان عن الهيئات الانتخابية يشكل محطة جديدة ومهمة في مسيرة العمل لتنظيم عملية انتخابية وفق أرقى المعايير، وبما يتناسب مع تطلعات المجتمع الإماراتي، ويحافظ على المكتسبات التي تمكنت من خلالها دولة الإمارات من تقديم نموذج عمل برلماني يحتذى، يقوم على نهج الشورى والمشاركة الفاعلة في عملية صنع القرار".