إسبانيا تستنكر إمداد أوكرانيا بالقنابل العنقودية

استنكرت وزيرة الدفاع الإسبانية، مارجريتا روبليس، إمداد أوكرانيا بالقنابل العنقودية، مؤكدة أنه لا ينبغي إرسال تلك القنابل بغرض مساعدة كييف في الهجمات المضادة ضد القوات الروسية.

وقالت روبليس - في تصريحات صحفية أوردتها قناة "فرانس 24" الناطقة باللغة الإنجليزية اليوم السبت إنه بناء على التزام إسبانيا الصارم مع أوكرانيا، فإن بلادها أيضا لديها التزام صارم بعدم تسليم أسلحة وقنابل معينة تحت أي ظرف، مؤكدة أن القنابل العنقودية مرفوضة بينما الدفاع المشروع عن أوكرانيا مقبول والجميع يدرك أنه لا ينبغي تنفيذه باستخدام القنابل العنقودية.

وتأتي تصريحات روبليس بعد يوم من إعلان الولايات المتحدة الأمريكية أنه سيتم إرسال أسلحة إلى كييف لمساعدتها في الصراع ضد روسيا.

تجدر الإشارة إلى أن الذخائر العنقودية تحظر استخدامها أكثر من 100 دولة، من بينها إسبانيا، وهي ذخائر تطلق عادة عددًا كبيرًا من القنابل الصغيرة التي تتسبب في قتل عشوائي بمساحة واسعة، ما يهدد حياة المدنيين، كما تشكل القنابل الصغيرة التي لا تنفجر خطرًا لسنوات بعد انتهاء الصراع.