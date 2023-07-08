بريطانيا تعلق على قرار أمريكا تزويد أوكرانيا بالذخائر العنقودية

علق ريشي سوناك رئيس الوزراء البريطاني، اليوم السبت، على إعلان أمريكا الاستعداد لتزويد أوكرانيا بقنابل عنقودية في صراعها مع روسيا، قائلا: إن بلاده وقعت اتفاقا يحظر إنتاج هذه الذخائر أو استخدامها، بحسب ما ذكرت قناة "العربية".

جاء هذا بعدما أكدت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) أنها ستزود كييف بتلك الأسلحة، مشيرة إلى أن واشنطن ستزود أوكرانيا بأسلحة وذخائر جديدة.

وتابع البنتاجون أن أوكرانيا تعهدت باستخدام آمن لتلك الذخائر على أراضيها.

يشار إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن كان أكد أن اتخاذ هذا القرار كان "صعبا للغاية" في وقت تعاني القوات الأوكرانية للتقدم ميدانيا في هجوم مضاد أطلقته قبل شهر لاستعادة أراض تسيطر عليها روسيا في شرق أوكرانيا وجنوبها.