وزير قطاع الأعمال يتابع التشغيل التجريبي لمصنع "غزل 4" بالمحلة الكبرى

أجرى الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، اليوم السبت، جولة تفقدية داخل شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى شهد خلالها التشغيل التجريبى لمراحل الإنتاج المختلفة وصولا للمنتج النهائي بمصنع "غزل 4" المنتظر افتتاحه خلال أسابيع، وكذلك الكوادر البشرية التى تم إعادة تأهيلها لتشغيل المصانع الجديدة ومراجعة انتهاء الأعمال لرفع كفاءة المناطق المحيطة.

جاء ذلك في إطار المتابعة المستمرة لتنفيذ المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج واستعدادا لبدء افتتاح المصانع الجديدة.

شهد الوزير تشغيل الماكينات ونقل القطن الخام والغزول المنتجة إلى مصانع النسيج وشحنها إلى موانئ التصدير، وتفقد مركز التدريب والمعامل ومناطق الخدمات والمرافق، مشيرا إلى ضرورة توفير قطع الغيار اللازمة وتدريب العاملين على برامج الصيانة وتوقيتات التنفيذ طبقا لأحدث التكنولوجيات المستخدمة في المصنع الجديد.

تابع عصمت، الموقف التنفيذي لمشروع التطوير بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، التي تحتل جانبا كبيرا من مشروع التطوير الشامل لقطاع الغزل والنسيج، سواء من حيث حجم الأعمال أو الاستثمارات بما يمثل نحو 40% من إجمالي المشروع.

وتبلغ مساحة مصنع غزل (4) 24635 متر مربع بإجمالي عدد مرادن 71808 مردن غزل كومبات، وطاقة إنتاجية 15 طن غزل يوميا.

أكد الوزير أن يد التطوير والتحديث لم تمتد إلى هذه الصناعة الاستراتيجية منذ إقامتها في مصر إلا فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفي إطار الرؤية العامة للجمهورية الجديدة والتي تقوم على التحديث والتطوير وتوطين التكنولوجيا لتغيير وجه الحياة فى شتى المجالات لتوفير الحياة الكريمة للمواطنين، مشيرا إلى توفير كميات الأقطان التي تكفى للتشغيل لحين جنى المحصول الجديد والتواصل مع شركاء العمل من القطاع الخاص لتوفير احتياجاتهم من أجود الغزول الرفيعة اللازمة للصناعة بدلا من استيرادها بالإضافة الى التصدير كهدف رئيسي.

كان الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، استقبل الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام فور وصوله صباح اليوم السبت إلى شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى.

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