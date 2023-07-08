نهائي أمم إفريقيا.. ميكالي يطالب هجوم الفراعنة بإحراز هدف مبكر

طالب البرازيلي روجيرو ميكالي، المدير الفني للمنتخب الوطني الأوليمبي لكرة القدم، من لاعبي الهجوم عدة قواعد يتم تنفيذها خلال مباراة الليلة أمام نظيره المغربي في نهائي بطولة الأمم الأفريقية للشباب تحت ٢٣ سنة.

وأكد ميكالي علي لاعبي منتخب مصر اللعب بطريقة الضغط العالي، من أجل مفاجأة منتخب المغرب، وخطف هدف مبكر يربك الحسابات ويسهل العملية علي الفراعنة طوال المباراة.

كما حظر ميكالي، لاعبي الفراعنة من الوقوع في أخطاء، خلال عملية التمرير، خاصة خط الدفاع، خلال عملية بناء الهجمة من الخلف للأمام.

أكد البرازيلي ميكالي المدير الفني للمنتخب الوطني الأولمبي لكرة القدم، أن مباراة اليوم أمام المغرب كبيرة وأشبه بحفلة كروية تليق باسم المنتخبين الكبيرين، لامتلاء صفوف المنتخبين بالمواهب.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، متفاجئ جدا بالجمهور المغربي وشغفه بالكرة المصرية، وثقافة الكرة عالية جدا هنا فى المغرب، وهذا شيء رائع، كل الاحترام للمغرب ولكننا مصر.

كان قد حسم الفراعنة التأهل إلى أولمبياد باريس رسميا بعد تخطي مباراة نصف نهائي بطولة الأمم الأفريقية للشباب على حساب غينيا.