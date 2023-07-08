يربط المقطم بطريق الأوتوستراد.. بدء التشغيل التجريبي لكوبري طه حسين

بدأ صباح اليوم السبت التشغيل التجريبى لكوبرى طه حسين الذى انتهت من تنفيذه شركة المقاولون العرب، تحت إشراف الهيئة الهندسية، ويمثل المشروع شريانا مروريا هاما نظرا لأنه يربط هضبة المقطم بطريق الأوتوستراد ومحور الحضارة مما يسهل الوصول من المقطم إلى مناطق كورنيش النيل ومصر القديمة وغرب النيل والربط مع الطريق الدائرى خلال دقائق قليلة.

جاء تنفيذ الكوبرى ضمن خطة الدولة فى إنشاء المحاور الجديدة التى تيسر حركة المركبات وتختصر الوقت واستهلاك المحروقات.

يمثل كوبرى طه حسين عملا هندسيا فريدا فى مجال تشييد الكبارى،تم تشييده فى ٩ أشهر فقط من العمل المتواصل، حيث يصل ارتفاعه إلى 50 مترا عند هضبة المقطم، مما تطلب استخدام طرق تنفيذ حديثه ومعدات خاصة مثل الأوناش العملاقة التى تصل حمولاتها إلى 800 طن، وواجه المشروع العديد من التحديات منها طبيعة التربة الصخرية، وارتفاع الأعمدة، واستخدام أنسب الطرق لتركيب الكمرات سابقة الشد على هذا الارتفاع الكبير، ويبلغ طول الكوبرى 960 مترا فى الإتجاه الواحد ويبلغ متوسط عرضه حوالى 30 مترا فى الاتجاهين.

تم إجراء 3 تجارب تحميل للكوبرى وروعى إجراء اختبارات على كامل مكونات المشروع ومنها حديد التسليح والخرسانات وتم ذلك تحت إشراف كبرى المعامل بالجامعات الحكومية المصرية لضمان جودة التنفيذ.

بلغت كميات الخرسانة المسلحة المستخدمة فى المشروع حوالى 70 الف متر مكعب وحوالى 30 الف طن حديد تسليح.

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