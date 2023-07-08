الدفاع الروسية: تدمير مخزن صوايخ هيمارس وإسقاط مقاتلة وتدمير 17 مسيرة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم السبت، تدمير مخزن ضخم لصواريخ "هيمارس" الأمريكية وإسقاط مقاتلة أوكرانية من طراز "Su-27 " وتدمير 17 مسيرة على عدة محاور بمنطقة العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.



وذكرت الدفاع الروسية في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية أن قواتها صدت تسع هجمات للجانب الأوكراني على محور دونيتسك ودمرت مستودعا ضخما لصواريخ هيمارس ومستودع ذخيرة للواء الآلي 110 الأوكراني بالقرب من بلدة أفدييفكا في جمهورية دونيتسك، كما قضت على 500 عسكري ودمرت عتادا عسكريا ومدفعي "M109 "Paladi ومدفع هاوتزر D-30.



وأضافت أنه على محور كراسني ليمانسك أحبطت القوات الروسية أنشطة مجموعة تخريبية بالقرب من بلدة تورسكوي، كما ضربت تجمعا للقوات الأوكرانية وقضت على أكثر من 60 جنديا أوكرانيا ودمرت مدفعي هاوتزر D-30 ودمرت ثلاثة مستودعات ذخيرة في لوجانسك ودونيتسك.



وعلى محور جنوب دونيتسك، صد الجانب الروسي هجوما معاديا وأحبط أنشطة مجموعة تخريب واستطلاع أوكرانية، فيما شهد محور زابوروجيا استهداف تجمعات أوكرانية وإحباط أنشطة مجموعة تخريبية وتصفية أكثر من 170 جنديا أوكرانيا، إضافة إلى تدمير مدفع سيزار فرنسي الصنع ومدفع M777 أمريكي الصنع ومدفعي Msta-B ومدفعي D-20 ومدفع Gvozdika، ومستودع ذخيرة للواء الآلي 65 بالقرب من بلدة أوريخوف.



وأشارت الدفاع الروسية إلى أنه تم القضاء على أكثر من 30 جنديا أوكرانيا على محور كوبيانسك وتدمير رادار AN / TPQ-50 أمريكي الصنع، فيما شهد محور خيرسون القضاء على 40 جنديا أوكرانيا وتدمير دبابة ومدفع Gvozdika.



وأوضحت أنه جرى استهداف محطة وقود للقوات الأوكرانية في مدينة زابوروجيا وإسقاط مقاتلة Su-27 في دونيتسك، إلى جانب اعتراض 6 صواريخ هيمارس وتدمير 17 مسيرة أوكرانية في لوجانسك ودونيتسك وزابوروجيا وخيرسون.

وفي سياق متصل، لقي ستة أشخاص مصرعهم، اليوم /السبت/ في ليمان شرق أوكرانيا، بعدما قصفت المدينة بصواريخ روسية.

وذكر حاكم منطقة دونيتسك، بافلو كيريلنكو، على وسائل التواصل الاجتماعي، وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية، أنه قتل ستة أشخاص على الأقل وأصيب خمسة بجروح"، مشيرا إلى أن "الروس قصفوا المدينة بقاذفات صواريخ متعددة.

وأوضح أن الروس هاجموا المدينة باستخدام راجمات MLRS وأصابوا أهدافا مدنية، مضيفا أنه تضرر منزل ومتجر، وعناصر الشرطة والإسعاف ذهبوا إلى مكان القصف على الفور، والمسعفون يقدمون المساعدة الطبية اللازمة للمصابين.

يشار إلى أن مدينة ليمان تعد مركزا لخطوط السكك الحديدية في إقليم دونيتسك بشرق البلاد.. وقال الجيش الأوكراني في إفادة يومية إنه "صد محاولات القوات الروسية لشن هجوم بالقرب من ليمان".