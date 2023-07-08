الإمارات تساهم بـ25 مليون يورو لإنشاء مستشفى جديد للأطفال في كوسوفو

أكد وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، أن دولة الإمارات وبتوجيهات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، سوف تساهم ب 25 مليون يورو لانشاء مستشفي جديد للأطفال في كوسوفو.



جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه وزير الخارجية الإماراتي مع رئيس وزراء كوسوفو "ألبين كورتي"، تناولا خلاله العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في عدة مجالات بما يحقق المصالح المتبادلة للبلدين ويعود بالخير على شعبيهما، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، اليوم /السبت/.



ومن جانبه، أعرب "كورتي" عن امتنانه وتقديره لدولة الإمارات العربية المتحدة على هذه المبادرة الكريمة التي تعزز من جودة حياة أطفال كوسوفو.



واستعرض الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وألبين كورتي مخرجات زيارة العمل التي قام بها وزير الخارجية الإماراتي إلى كوسوفو شهر أبريل الماضي ودورها في تعزيز التعاون بين البلدين لخدمة أهدافهما التنموية.



وأكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان خلال الاتصال على العلاقات الثنائية المتميزة بين الإمارات وكوسوفو وحرص البلدين الصديقين على تطوير التعاون المشترك في القطاعات كافة.