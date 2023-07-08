الزمالك يجدد عقد لاعب الفريق الأول لكرة اليد أحمد حسام

جدد مجلس إدارة نادي الزمالك، التعاقد مع لاعب الفريق الأول لكرة اليد أحمد حسام لمدة ثلاث مواسم قادمة.

وقام اللاعب بالتوقيع على العقود خلال الجلسة التي جمعته مع أحمد مرتضى عضو مجلس إدارة النادي والمشرف العام على ألعاب الصالات.

يذكر أن أحمد حسام أحرز مع الزمالك 8 بطولات وهي كالتالي، 3 دورى مواسم - 2019/2020 - 2020/2021 - 2021/2022- 1 دورى أبطال أفريقيا - 2019 - 1 كأس السوبر الأفريقي - 2021

1 السوبر المصرى - 2022- 1 سوبر دورى المحترفين - 2022 - 1 كأس الكؤوس 2022.

وقررت إدارة الزمالك، في الأيام الماضية جدولة مستحقات لاعبي كرة اليد بالنادي الأبيض المتأخرة، وذلك بعد انتعاش خزينة النادي مؤخرا وحل أزمة الحجز على أرصدة النادي.

وتوج الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك مؤخرا بلقب كأس الكؤوس الأفريقية بعد الفوز على الأهلي بنتيجة 26-25 في المباراة النهائية للبطولة التي أقيمت على صالة النادي الأهلي.

يذكر أن فريق كرة اليد رجال بالزمالك من الفرق المميزة التى تحصد الألقاب المحلية والأفريقية والعربية بشكل دائم، وهو ما يجعل جماهير الزمالك تتابع مبارياته وتسانده بشكل كبير.