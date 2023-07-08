ads
السبت 08 يوليو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الزمالك يجدد عقد لاعب الفريق الأول لكرة اليد أحمد حسام

يد الزمالك
يد الزمالك
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

جدد مجلس إدارة نادي الزمالك، التعاقد مع لاعب الفريق الأول لكرة اليد أحمد حسام لمدة ثلاث مواسم قادمة.

وقام اللاعب بالتوقيع على العقود خلال الجلسة التي جمعته مع أحمد مرتضى عضو مجلس إدارة النادي والمشرف العام على ألعاب الصالات.

يذكر أن أحمد حسام أحرز مع الزمالك 8 بطولات وهي كالتالي، 3 دورى مواسم - 2019/2020 - 2020/2021 - 2021/2022- 1 دورى أبطال أفريقيا - 2019 - 1 كأس السوبر الأفريقي - 2021

1 السوبر المصرى - 2022- 1 سوبر دورى المحترفين - 2022 - 1 كأس الكؤوس 2022.

وقررت إدارة الزمالك، في الأيام الماضية جدولة مستحقات لاعبي كرة اليد بالنادي الأبيض المتأخرة، وذلك بعد انتعاش خزينة النادي مؤخرا وحل أزمة الحجز على أرصدة النادي. 

وتوج الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك مؤخرا بلقب كأس الكؤوس الأفريقية بعد الفوز على الأهلي بنتيجة 26-25 في المباراة النهائية للبطولة التي أقيمت على صالة النادي الأهلي.

يذكر أن فريق كرة اليد رجال بالزمالك من الفرق المميزة التى تحصد الألقاب المحلية والأفريقية والعربية بشكل دائم، وهو ما يجعل جماهير الزمالك تتابع مبارياته وتسانده بشكل كبير.

الزمالك أحمد حسام كرة اليد بنادي الزمالك الأهلى